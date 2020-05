Firmy pomáhají. Eshop MK Lůžkoviny daroval materiál na ušití tisíců roušek

Základní ochranou našich dýchacích cest se v době nouzového stavu staly roušky. A protože těch jednorázových byl nedostatek, přišly na řadu roušky bavlněné, do jejichž šití se zapojilo celé Česko. Svou pomocnou ruku v tu chvíli nabídl i internetový obchod MK Lůžkoviny, který poskytl tolik potřebné látky k ušití ochranných roušek a zřídil i vlastní šicí dílnu na roušky.

„Všechno to začalo ve chvíli, kdy nás oslovila paní starostka tady v Mikulášovicích, kde naše firma sídlí. Požádala nás, zda by mohla za obec koupit povlečení, z něhož by místní ženy ušily roušky pro ostatní obyvatele. Naše stanovisko v tu chvíli bylo jasné, neprodáme, ale darujeme. S paní starostkou jsme tak vybrali společně materiál na přibližně 2 tisíce roušek,” uvedl Jakub Kalvoda, ředitel firmy MK Lůžkoviny.



Velké díky tak podle něj patří také vedení samotné obce. „Bez nich by to byla jen prostěradla a povlečení. Za vším stály především Květa Fúsková a Simona Machorková, které roušky pro občany ušily, a Eva Mocíková z městského úřadu, která od samého počátku dělala vše pro to, aby město Mikulášovice nebylo zasaženo nákazou. Jsem velice rád, že jsme vše společnými silami zvládli a že se ukázalo, jak se lidé umí semknout, držet pospolu a navzájem si pomáhat v dnešním uspěchaném světě,” dodal Jakub Kalvoda.



Firma tak na počátku krize ještě sama roušky nevyráběla. „Do té doby jsme situaci bedlivě sledovali, ale protože naše firma sama nešije, roušky jsme nešili. Poskytli jsme však materiál pro jejich šití různým organizacím, například Českému červenému kříži Rychnov nad Kněžnou, kam jsme zaslali látky na 700 roušek,” řekl Jakub Kalvoda.

Situace však vyplynula tak, že firma nakonec vlastními silami zřídila šicí dílnu, kde našly uplatnění i švadleny, které kvůli nouzovému stavu přišly o příjem. „Zapojilo se devět švadlen, které kvůli uzavřeným hranicím nemohly dojíždět za svou obvyklou prací do Německa. Pomohly jsme tak i jim a zaměstnaly je na dohodu,” uvedl Jakub Kalvoda, ředitel firmy MK Lůžkoviny.

Roušky z provizorní dílny potom putovaly tam, kde bylo potřeba. Například na neonatologické oddělení nemocnice Na Bulovce. „Do šití roušek pro děti a ty, kdo se o ně starají, se zapojila i moje maminka. K rouškám jsme přidali povlečení ze stejných látek, aby dětem ladilo,” řekl Jakub Kalvoda.

Další materiál na výrobu roušek nebo samotné roušky zaslala firma tam, kde bylo potřeba. „Nijak jsme sami nevybírali. Ozývala se nám spousta lidí sama od sebe, takže jsme darovali těm, s nimiž jsme byli v kontaktu. Bylo kolem toho hodně práce nad rámec běžného provozu eshopu, takže na víc už nebyl čas,” sdělil Jakub Kalvoda.

Pomoc směřovala v nelehké době nejen za lidmi, ale i za zvířaty. MK Lůžkoviny darovala povlečení organizaci Galgo v nouzi, která pečuje o chrty, které lidé mohou adoptovat.

MK lůžkoviny je ryze rodinná firma, která sídlí v Mikulášovicích v západních Čechách. V roce 2011 začala provozovat internetový obchod, který se v roce 2015 zaměřil na prodej bytového textilu pod názvem MK Lůžkoviny. V nabídce eshopu naleznete široký sortiment kvalitního ložního povlečení, prostěradel a bytového textilu pro útulný domov.