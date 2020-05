Firmy pomáhají. Firma Emco rozdala tisíce svých zdravých produktů a přidala k nim i respirátory a roušky

Firma Emco myslí na zdraví nejen svými produkty. Na počátku krizové situace, kdy Česko sevřely obavy z nového typu koronaviru, zajistila společnost tisícovku prakticky nesehnatelných respirátorů FFP3, které na základě doporučení veřejnosti distribuovali její zástupci do více než tří desítek zdravotnických zařízení. K potřebným putovaly také stovky roušek a tisíce produktů značky Emco.

Svou pozornost během nouzového stavu zaměřila firma Emco na ty, kdo se starají o bezpečnost a zdraví ostatních, a rovněž na ty, kteří v těchto časech strádají a bohužel již nejsou plně schopní se o sebe postarat a potřebují pomoc někoho dalšího. „V době vrcholící krize se nám podařilo dostat do Česka tisíc FFP3 respirátorů. Dále jsme připravili přes deset tisíc našich produktů a zaměstnanci z výrobních závodů Emca se dohodli, že věnují několik stovek roušek těm, kteří je potřebují,” řekl Martin Jahoda, generální ředitel Emca.



Na začátku dubna proto Emco spustilo na svých sociálních sítích výzvu „Pomozte nám pomáhat“, ve které své sledující vyzvalo, aby doporučovali organizace, které by uvítaly pomoc v podobě roušek a Emco produktů. Doporučení se sešlo hodně, jak ze strany sledujících, tak z řad interních zaměstnanců společnosti Emco.

Tisícovku respirátorů rozvezli zástupci Firmy Emco do 33 zdravotnických zařízení, celkově však s rouškami a produkty Emca zamířili do více jak šesti desítek organizací. „Snažili jsme pomoci i v oblastech, které jsou nám blízké. Náš výrobní závod se nachází v Hrdlech u Litoměřic, a proto jedna z našich prvních pomocí putovala do Centra sociální pomoci v Litoměřicích, kde v té době bylo několik desítek pozitivně testovaných seniorů,“ uvedl Martin Jahoda.

Díky všem tipům se během dubna podařilo veškerou nabízenou materiální pomoc rozdistribuovat mezi ty, kteří v prvních řadách pomáhali a starali se o zdraví občanů České republiky a také mezi ty, kteří byli krizí silně zasaženi a nedokázali se o sebe postarat sami. Společnost Emco tak pomohla například v Sanatoriu Topas v Holicích, v Krajské nemocnici v Liberci, v Domově pro seniory v Dobřichovicích, Fondu ohrožených dětí Litoměřice i Nadaci Krása pomoci a dalších.