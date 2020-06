Firmy pomáhají. Každý vzkaz zdravotníkům sdílený na sociálních sítích podpoří skupina AXA částkou 10 eur

Díky sociálním sítím může na boj s koronavirem až do konce června přispět každý. A to, aniž by sáhl do vlastní kapsy. Stačí pouze sdílet vzkaz s poděkováním či podporou těm, kteří nadále v první linii bojují s novým typem koronaviru. Skupina AXA totiž za každý takový příspěvek daruje 10 eur jednotkám intenzivní péče v České republice a na Slovensku.

„Lidé v první linii jsou skutečnými hrdiny dnešní doby. Přestože je doma čekají jejich nejbližší, podstupují každý den riziko nákazy. Jejich nasazení pomohlo zachránit lidské životy a zmírnilo dopady pandemie. Není v našich silách poděkovat každému jednotlivě, proto jsme zvolili cestu sociálních sítí. Přidat se tak k nám může kdokoliv, kdo to cítí stejně jako my,“ řekl Jiří Cívka, mluvčí skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Firmy pomáhají. Karlovarská likérka zacílila na čisté ruce, městu a dobrovolníkům darovala dezinfekci Globální výzvu spustila AXA na sociálních sítích Twitter, LinkedIn a Instagram. Za každý vzkaz obsahující hashtagy #AXASolidarityResponse a #AXAHeartsInAction, který lidé nasdílí na sociálních sítích do 30. června, daruje AXA 5 eur na podporu jednotek intenzivní péče v boji s koronavirem. Skupina AXA Česká republika a Slovensko tuto částku navíc zdvojnásobí na celkových 10 eur. Připojit lze i speciální vizuál. Všechny finanční prostředky získané touto cestou poputují na účet globální neziskové organizace Fondu 101. Ta od roku 2008 pomáhá více než 1 200 jednotkám intenzivní péče ve více než 60 zemích světa, včetně České republiky a Slovenska.

Kromě výzvy na sociálních sítích je zároveň možné finanční prostředky darovat přímo na některý z podpůrných programů jednotek intenzivní péče v České republice a na Slovensku. „Na internetových stránkách Fondu 101 zvolíte částku, kterou chcete přispět. Pak už jen vyplníte platební údaje a připojíte odkaz, který chcete věnovat lidem v první linii. Skupina AXA Česká republika a Slovensko vámi zvolenou finanční částku i v tomto případě zdvojnásobí až do celkové výše 20 tisíc eur,“ uvedl Jiří Cívka. AXA myslí i na své klienty, kteří mohou koronavirem onemocnět. Lidem nabízí životní pojištění, které onemocnění covid-19 kryje v plném rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě v případě hospitalizace, pracovní neschopnosti či úmrtí, a to i v případě pandemie. Pokud se u klienta potvrdí diagnóza onemocnění covid-19 garantuje AXA zrychlené pojistné plnění. Všem bez rozdílu, tedy nejen svým klientům, nabídla AXA již v době nouzového stavu možnost využít bezplatné lékařské konzultace po telefonu prostřednictvím asistenční služby Telemedicína. Na platformě Facebook Messenger potom spustila informačního chatbota ke koronaviru. Všichni její uživatelé se tak pomocí pár kliknutí mohou dozvědět odpovědi na nejčastější otázky spojené s touto nemocí. „Naším posláním je pomáhat lidem žít lepší život, a to i v obtížných chvílích. Rozhodli jsme se proto všem bez rozdílu nabídnout možnost bezplatné lékařské konzultace. Prostřednictvím naší asistenční služby Telemedicína a našeho nového chatbota chceme lidem poskytnout konkrétní odpovědi týkající se nejen koronaviru a poskytnout rady a tipy, jak co nejlépe pečovat o své zdraví. To je pro nás důležité, protože na prevenci opravdu záleží. Prevence je součástí naší DNA,“ řekl Robert Gauci, generální ředitel skupiny AXA Česká republika a Slovensko AXA Skupina AXA je významným lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 tisíc zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.