Firmy pomáhají. Nadace Českých drah finančně podpořila zraněné od Perninku i Českého Brodu

Ačkoli je cestování po železnici bráno jako jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy, nevyhýbají se mimořádné události ani kolejím. Nehody, těžké úrazy či nemoci mohou poznamenat životy železničářů i jejich rodin nečekaně a náhle. Zmírnit následky a pomáhat má letos založená nadace ŽELEZNICE SRDCEM, která rozdala už více než tři miliony korun.

Byl to den jako každý jiný. Vlakvedoucí Petr Paťha se letos v létě vydal se svými kolegy z Českých drah (ČD) na obvyklou trasu z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu. Vlaková souprava však do cíle nedojela. U Perninku se čelně střetla s dalším vlakem. Nehoda si vyžádala dva životy a desítky zraněných.



Vlakvedoucí Petr Paťha přežil, ale jeho život už nikdy nebude jako dřív. Paťha žije sám s dcerou, avšak vzhledem k jeho zranění ho čeká ještě dlouhá léčba. „Budu muset řešit spoustu věcí – včetně výpadku pravidelného příjmu, bydlení kvůli zvýšení bezbariérovosti a tak dále. Všechno bude nové a složitější. Přesto jsem optimistický a věřím, že to zvládnu. Za jakoukoliv pomoc a podporu jsem všem moc vděčný. Je fajn vědět, že na to nejsem sám,“ říká vlakvedoucí Petr Paťha.

Právě kvůli podobným osudům letos vznikl Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, který založily České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo. Cílem nadace je pomáhat lidem, kteří pro dráhy pracují či pracovali, a jejich rodinám v těžkých životních situacích.

Fond již pomohl více než třemi miliony korun

Už v létě nadace rozdělila jako první pomoc 400 tisíc korun zaměstnancům ČD, kteří utrpěli zranění při nehodách u Perninku a také u Českého Brodu. Další částku ve výši 2 890 000 korun potom správní rada fondu rozdělila na podzim. Ta putovala nejen k zaměstnancům drah zraněným u Perninku, ale i k rodině strojvedoucího, který zemřel u Českého Brodu, a rovněž k dalším sedmi žadatelům o pomoc.

„Na náš transparentní účet přispěly nejen zakládající společnosti, ale dostali jsme desítky menších i větších finančních darů od lidí, kteří se o nás doslechli a chtějí také pomoci. Já si velice vážím každého z nich a chtěl bych všem upřímně poděkovat. Na železnici pracovaly a dodnes pracují desítky tisíc lidí a touto cestou dokážeme společně podat pomocnou ruku tam, kde jako zaměstnavatel už nemůžeme,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Ivan Bednárik, kterého 9. prosince 2020 Správní rada nadačního fondu zvolila svým novým předsedou. Místopředsedou se stal předseda představenstva druhé zakládající společnosti ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

Prostředky z fondu jsou určeny zejména k pokrytí výdajů na léčení a rehabilitaci zraněných, pokrytí jejich životních potřeb, nákup kompenzačních pomůcek a v případě pomoci rodinám také na zajištění vzdělání dětí. Podporu může Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM poskytnout jednorázově, případně ji vyplácet v opakujících se splátkách.

Pomoci přitom může každý, a to jakoukoli částkou na transparentní účet fondu. „Železniční doprava je nejbezpečnější formou dopravy, ale ani jí se nevyhýbají nehody a mimořádné události, při kterých dochází ke zraněním s trvalými následky, nebo dokonce k úmrtím našich kolegů. Zdraví a život vrátit neumíme, ale prostřednictvím nadačního fondu může každý z nás pomoci alespoň trochu zmírnit následky tragických událostí a přispět k lepšímu životu těch, kteří měli méně štěstí. Nadační fond je přitom otevřen a jeho činnost mohou podporovat i naši partneři, železniční fanoušci nebo přátelé železničářů,“ uzavírá předseda správní rady nadačního fondu a také předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik.