Firmy se chtějí soustředit na svůj hlavní byznys, ostatní činnosti stále častěji outsourcují

Firmy stále častěji zvažují, na které činnosti související s předmětem svého podnikání se opravdu soustředit a které outsourcovat, tedy zajistit od externích dodavatelů. Jak vyplývá z průzkumu české poradenské společnosti Apogeo, jedná se o dlouhodobý trend. Potvrzují to i globální data.

Alespoň některé činnosti outsourcuje většina z 800 oslovených subjektů z řad současných a bývalých klientů Apogeo Group.

Nejčastěji jde o úklidové služby, které uvedla těsná nadpoloviční většina respondentů. Následuje ostraha objektů (47 %) a údržba objektů (42 %). Účetní a mzdová agenda je předmětem outsourcingu třetiny respondentů (33 %), 30 procent firem outsourcuje závodní stravování.

„Dvě třetiny firem, které v průzkumu odpověděly, jsou o velikosti do 100 zaměstnanců, čtvrtina do pěti set a čtyři procenta společností mají nad 500 zaměstnanců. Zapojily se ale do něj i subjekty s jednotkami zaměstnanců a samostatně podnikající OSVČ,“ upřesňuje marketingová specialistka Apogea Andrea Zuzánková.

Společností, které neoutsourcují napřímo, protože určité služby mají zahrnuty v nájmu prostor, jež využívají, je podle průzkumu 12 procent, stejné množství společností neoutsourcuje žádné služby.

Trh čeká další růst

Odpovídá to celosvětovým trendům. Podle portálu statista.com vzrostl mezi roky 2018 a 2019 celosvětově trh outsourcingových služeb o osm procent z 85,6 na 92,5 miliardy dolarů.

„Společnost Cushman & Wakefield očekává v globálním měřítku průměrně šestiprocentní meziroční růst v průběhu následujících šesti let,“ dodává většinový vlastník Apogeo Group Josef Jaroš.

Ze studie outsourcingu společnosti Superstaff pak vyplývá, že nejčastějšími důvody k outsourcingu jsou snižování nákladů, možnost zaměření se na hlavní procesy a řešení kapacitních problémů.

„Klient má navíc záruku, že na takové zakázce bude pracovat tým těch nejlepších, ve kterém funguje dělba práce a zastupitelnost. Dovolená nebo onemocnění nesmí nic ohrozit,“ zdůrazňuje Jaroš.

Efektivita tohoto řešení se podle něj projeví dlouhodobě. „Ve všech ekonomických oborech se neustále prohlubuje specializace, poradenská společnost disponující desítkami odborníků je dokáže integrovat,“ připomíná.

I proto Apogeo zaznamenalo v uplynulých letech průměrný růst obratu o 18 procent. Průměr přitom převyšuje účetní a daňová agenda, kde tržby stouply o 24 procent.