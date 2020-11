Firmy se pustily do testování na covid u zaměstnanců. Odběry by mohla platit pojišťovna

PRAHA Více firem by mohlo začít plošně testovat své zaměstnance na covid -19 a zabránit tak rychlému šíření nákazy mezi kolegy. Některé už netradiční „benefit“ zavedly do praxe. Další by k tomu mohl popostrčit návrh bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO): firma by platila pouze za test, ale odběry by jí proplatila zdravotní pojišťovna.

Návrh se týká antigenních testů, které jsou oproti testům PCR levnější, rychlejší, i když méně spolehlivé. Jejich použití v úterý schválila vláda pro plánované pravidelné testování v domovech pro seniory či postižené.



Jednou z firem, které se do testování pustily na vlastní náklady, je automobilka Škoda. „V současnosti měsíčně provádíme zhruba 2500 testů. Zaměstnanec test PCR nehradí, pokud je prověřován pro podezření na covid nebo z důvodu pracovní cesty za hranice,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí společnosti Kamila Biddle.

Zároveň upřesnila, že testování není v tuto chvíli plošné, takže test na koronavirus nepodstupuje každý zaměstnanec. Podle Biddle navíc vše usnadňuje vlastní poliklinika, kterou Škoda Auto disponuje.

„Mnoho velkých firem letní měsíce nepromarnilo a chytrá karanténa u nich opravdu funguje. Mají vlastní epidemiologické plány a zvládají testovat, trasovat a eliminovat jednotlivé nakažené zaměstnance, aniž by se nákaza šířila po firmě,“ řekl pro Lidovky.cz Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

To potvrdil také ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Je to jedna z cest, která dává smysl,“ řekl serveru Lidovky.cz. A odkázal na úterní usnesení vlády o plošném použití antigenních testů v domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb. Ty by se podle ministra Prymuly mohly začít používat i při pravidelném testování ve firmách. Podle ministerstva zdravotnictví patří právě zaměstnání mezi místa, kde se lidé nakazí nejčastěji.

Antigenní testy by si podniky – na rozdíl od domovů důchodců – platily samy, zdravotní pojišťovny by však proplácely odběry. Podle Prymuly by se cena testu měla vejít do 150 korun. „Čile komunikujeme s Hospodářskou komorou, kde se snažíme nastavit systém testování v jednotlivých podnicích. Tady by měl být model kombinovaný. Podniky by si uhradily test z hlediska materiálních nákladů, z hlediska vlastní aplikace by to byla potom pojišťovna,“ uvedl Prymula.

Další zátěž pro podniky

Podle Hospodářské komory by antigenní testy mohly pomoci zachovat provoz klíčových podniků, ale i služeb či obchodu. Komora uvedla, že pokud by se mělo testování zaměstnanců zavést, znamenalo by to pro firmy vysoké náklady. Podotkla, že už nyní se podniky potýkají s dopady koronavirové krize. „Stát by tak měl spolu s případným povinným testováním přijít i se systémem alespoň částečných kompenzací ze strany státu a zdravotních pojišťoven,“ uvedla komora.

Vláda chce zahájit systém testování formou antigenních testů pro odhalení onemocnění covid mezi běžnou populací. Na rozdíl od PCR testů antigenní testy budou moci provádět i praktičtí lékaři. V první fázi, která by měla začít příští týden, se testování zaměří především na nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou senioři a další klienti v zařízeních sociální péče, pacienti v následné péči, lékaři a zdravotníci. Testy by se však daly využít například i pro školy.

Deset milionů rychlotestů

„Myslím, že je velice důležité, abychom začali urychleně toto testování, abychom hlavně ochránili naše spoluobčany nad 65 let, respektive nemocné, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, v domovech seniorů a další. Takže toto je dnes klíčové, co musíme udělat,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Tendr na nákup testů by měla realizovat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Ministerstvo plánuje nákup až deseti milionů kusů.

Výsledky u antigenních testů jsou známé podstatně dříve než u klasických PCR testů, zhruba do 15 až 30 minut. Vyšetření je však méně spolehlivé. Podle studie Univerzity Karlovy a motolské nemocnice neodhalí koronavirus asi u třetiny nakažených a nemoc nepotvrdily ani u lidí s příznaky.