Firmy se víc zaměřují v rámci udržitelnosti podnikání na aktivity, které pomáhají lidem, zaznělo na MAFRA konferenci

PRAHA Projekty na podporu vzdělávání nebo školení finanční či mediální gramotnosti. Společenská odpovědnost firem už dávno není ani tak o budování dětských prolézaček nebo pořízení oblečení pro bezdomovce. Firmy, které se snaží úspěšně uplatnit na trhu, volí stále častěji spíš projekty, které mají přesah a trvalejší přínos. Pro děti i dospělé.

Platí to třeba pro tabákovou firmu Philip Morris, která mimo jiné financuje projekty vzdělávání odborníků, starajících se o postižené a zdravotně hendikepované lidi. Nebo pro poskytovatele půjček Zaplo Finance, který přispívá na finanční vzdělávání dětí, které opouštějí dětské domovy.

Jak zaznělo na čtvrteční konferenci, pořádané společností Mafra Events na téma společenské odpovědnosti firem, zodpovědné firmy vědí, že jejich byznys společnosti nebo životnímu prostředí něco bere a slušností je, tedy i něco vracet. A jde jen o to, jak.

Berou a také dávají

Zvlášť pokud se jedná o podniky a firmy, které nějakým způsobem negativně ovlivňují nebo mohou negativně ovlivňovat chování svých zákazníků. Což platí třeba pro tabákové výrobce, producenty alkoholu nebo poskytovatele nebankovních půjček, kteří se musí potýkat i s problémy rizikových spotřebitelů, případně i obchodníky a prodejce, kteří valí na trh tuny výrobků v plastových obalech, které stále více zatěžují životní prostředí.

Philip Morris vynakládá na zlepšení své reputace miliony. „Říkáme, že správné je nezačínat kouřit. A pokud už lidé kouří a nemají vůli přestat, ať přejdou například na zahřívané tabákové výrobky, které jsou pro zdraví méně rizikové,“ vyjádřil se při konferenci manažer pro udržitelnost Roman Grametbauer.

Philip Morris věří, že zahřívané tabákové výrobky, jakým je třeba značka IQOS, jednou úplně nahradí klasické cigarety. V Česku loni odvedl na spotřební dani z kuřiva státní kase přes 21 miliard korun. U nás zaměstnává přes tisíc lidí, po světě na 77 tisíc a k tomu přes 400 ve vývoji a výzkumu výrobků jako je IQOS. Zdraví škodlivé cigarety prodává 150 milionům kuřáků po světě. „Vykoupení“ není jen v podobě vývoje méně škodlivých alternativ nebo vzdělávacích projektů. Koncern se na tabákových plantážích snaží vymýtit dětskou práci, pořádá „dny zdraví“ nebo financuje preventivní lékařské prohlídky.

Tomáš Moldřík ze Zaplo Finance, které v rámci skupiny 4 Finance Group poskytuje nebankovní půjčky v 18 zemích, připomíná zas rizika zadluženosti mladých lidí, opouštějících dětské domovy. Právě na ně se zaměřují podporovaná školení finanční gramotnosti, konkrétně třeba projekt „Restart“ pod hlavičkou Nadačního fondu Veroniky Kašákové, tedy jakýsi manuál pravidel jak zodpovědně nakládat s penězi. Do projektu je aktuálně zapojeno 21 průvodců (poradců), 29 dětských domovů a 85 dětí.

„Postavit se na nohy je pro tyto mladé lidi často těžké, podléhají lákadlu úvěrů a půjček a jsou skupinou, nejvíce ohroženou exekucemi,“ připomíná Moldřík.

Potěší sportovce i ekology

Na podporu oblasti, která také strádá nedostatkem financí, se už zaměřuje i Plzeňský Prazdroj. Konkrétně pivovar Gambrinus. Už před lety přestal dotovat bezednou profesionální první ligu, ale od roku 2017 naplno rozjel financování nejmenších vesnických amatérských klubů. Projekt „Kopeme za fotbal“ takto rozdělí letos do vybavení a modernizace vesnických hřišť, zázemí i třeba na pořízení dresů a míčů na 6 milionů korun.

Před dvěma lety takto Gambrinus podporoval na 250 amatérských týmů, letos jich už je přes 950 z celkem 3200 všech. „Podporujeme kluby bez rozdílu, ale podporu a peníze směřujeme vzhledem na náš alkoholický produkt jen na amatérské dospělé fotbalisty,“ připomíná manažer tohoto projektu Radim Krupka.

Jinde zase v oblasti společenské odpovědnosti cílí spíš na životní prostředí. Šéfka marketingu v drogistickém řetězci Rossmann Marcela Syrovátková vyzdvihuje především nejnovější projekt drogerie bez obalu. Tedy přesněji „čepované“ drogerie. V 10 z celkem 140 prodejen Rossmann v Česku spustil tento drogistický řetězec pilotní projekt úspory plastových obalů.

Zákazníci si vybrané prací a jiné prostředky sami v prodejně čepují do přinesených nádob. „Nikdy nebudeme úplně celá bezobalová drogerie. Nechceme to lidem násilím vnucovat. Ale jde nám o to, aby ti, kterým ekologické chování vyhovuje, měli možnost takto nakupovat,“ uvedla Syrovátková.