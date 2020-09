Firmy tíží druhá vlna obav. Lidé mizí z linek i kanceláří, problémy hlásí restaurace i automobilky

Praha Obchody a služby zůstanou otevřené, slibuje i nadále vláda. Silné šíření viru ale už zasáhlo restaurace, hotely či výrobní podniky, kterým z linek postupně „mizí“ lidé.

Třebaže je zájem o nová auta v poslední době mizerný, může se stát, že se člověk rozhodne praštit v nejisté době přes kapsu a udělat si radost. Jenže to nebude mít snadné, protože už nyní trápí výrobce výpadky v dodávkách dílů. „Poptávka po autech existuje, i když je nižší než loni. Ale zákazníci na ně musí čekat déle, protože okamžitě k mání nejsou,“ nastínil Jan Hadrava, který ve společnosti PwC Česká republika řídí strategické poradenství.

Je to jednoduché: výrobním podnikům, jako jsou třeba právě automobilky, vypadávají lidé ze směn. Třeba proto, že jejich dítě zůstalo doma kvůli nákaze ve škole. Nebo hůř, že se koronavirus objevil přímo na pracovišti. V takovém případě hrozí karanténa celé firmě.

Nezavřeme, slibuje Havlíček

Děje se tak v době, kdy se průmysl oklepává z jarních výpadků v provozu i poptávce. Třeba linky ve Škodě Auto či Hyundaii řadu týdnů úplně stály. Nicméně následně v červenci stoupla produkce výrobních firem ve srovnání s červnem o téměř šest procent. I nejvyšší politici mají zájem na tom, aby výroba dál ožívala.

„Nebudeme zavírat ekonomiku,“ potvrdil pro Lidovky.cz dlouhodobý vládní postoj ministr průmyslu i dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podniky chválí a těší ho, že v kontextu doby jen málo lidí přišlo o práci. Zároveň si uvědomuje, že příští týdny a měsíce budou těžké. „Počty nakažených rostou všude v Evropě, čeká nás náročné období. Ale děláme opatření, která nás ochrání, a přitom nezruinují. Záleží i na disciplíně obyvatel a dodržování všech opatření,“ dodal Havlíček.

Velkou nesnází může být uzavírání zemí vůči Česku. Řada našich podnikatelů závisí na vývozu do Německa či na Slovensko a některé práce musí provádět přímo tam. „Klíčový problém je nemožnost či ztížená možnost cestovat, vysílání montážních skupin do zahraničí na dokončení zakázky, což je podmínkou fakturace, a zejména obavy ze zavlečení nákazy do provozu,“ popsala Eva Svobodová, která vede Asociaci malých a středních podniků (AMSP).



Dopady na firmy i živnostníky jsou plíživější než na jaře. Hlavně v oblasti služeb. Čím více přibude lidí na takzvaném home officu, tím bude hůře restauracím, jejichž příjem tvoří z velké části obědy. I v době rozvolňování opatření na konci jara se do kanceláří nevrátili zdaleka všichni pracovníci a prázdných židlí v restauracích, zejména u kancelářských komplexů, zůstalo pořád hodně. To se nyní zřejmě ještě zhorší.

„Velký problém mají restaurace, které žijí zejména z poledních menu, kde nyní chybí zákazníci. Ne všechny podniky, zejména na venkově, mají možnost rozvozu a zajištění hygienické přepravy jídel,“ upozornila Eva Svobodová z AMSP.

Kde se restart nekoná

Připomíná, že úbytek lidí v kancelářích a turistů bude znamenat potíže nejen pro pohostinství a ubytovací služby. Restart se nedá čekat ani u hromadných akcí. V ohrožení jsou podle Svobodové veletrhy, výstavy, festivaly a na ně navazující služby – tedy například prádelny, čistírny, průvodci, eventové agentury nebo umělci, kteří měli výrazné výpadky příjmů už na jaře.

Otázkou také je, jak ochotní budou lidé v nejisté době utrácet. To přímo souvisí s tím, jak dokážou firmy udržet zaměstnance. Nyní se žádné velké propouštění, alespoň v průmyslu, nečeká. „Musím ocenit, jak zaměstnavatelé situaci zvládli. Zuby nehty drželi zaměstnanost, nechtěli je hodit přes palubu. Dobře si pamatují situaci před covidem, kdy byl často velký problém lidi sehnat. Vědí, že krize jednou pomine a museli by situaci řešit znovu,“ vylíčil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Zdůrazňuje, že svou misi musí ustát i politici. „Stejně jako zaměstnavatelé musí krizi zvládnout i vláda s rostoucím počtem nakažených. Další plošná opatření by byla katastrofa,“ podotkl.