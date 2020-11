Gastronomie každý den uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun, nejvíce ztrácejí bary

Praha Gastronomické odvětví každý den uzavření ztrácí na tržbách 414 milionů korun. Do konce roku by mohl být propad až 70 miliard korun. Na čtvrteční virtuální tiskové konferenci to za výzkumnou společnost Nielsen řekl Jakub Špika. Léto podle něj jarní propady zdaleka nekompenzovalo a podzim přináší další výrazné ztráty. Nejstrmější propad tržeb zaznamenaly bary.

V provozu zůstalo 43 procent gastropodniků, ostatní jsou zavřené. Propad tržeb v oboru je 70 procent Segment HoReCa - hotely, restaurace a kavárny - na jaře zaznamenal podle Špiky na tržbách ztrátu 28,2 miliardy korun. Největší propad, 58 procent, byl u jídla, u piva to bylo 11 procent, u horkých nápojů deset procent. Předpověď, že je vyrovná léto, se podle Špiky nenaplnily. Při meziročním porovnání období leden až září byl letošek v propadu. V případě piva byl pokles proti loňsku 22 procent, u nealkoholických nápojů 26 procent a u lihovin 31 procent.

Po první vlně nákazy znovu podle Špiky otevřelo 98 podniků. V případě barů byl zaznamenán jejich úbytek o deset procent. Na tržbách bary měly ztrátu 42 procent. U restaurací a hospod byl v obou případech pokles podniků o dvě procenta. V případě tržeb restaurace zaznamenaly proti loňsku propad 23 procent, hospody 22 procent.

Gastronomii teď není úplně přáno, je to náročná doba, říkají majitelé Zona Bistro Loňské tržby odvětví činily 195 miliard korun, vzhledem k předchozímu vývoji, kterým měl podle Špiky rostoucí tendenci, by se letos za běžných okolností dostal přes 200 miliard korun. Vzhledem k pandemii koronaviru a souvisejícím vládním opatřením ale musí odvětví do konce roku počítat se ztrátou 60 až 70 miliard korun. Podle Špiky jde o spíše střízlivý odhad. Asociace hotelů a restaurací v půlce října uvedla, že žádá vládu o prodloužení programů Antivirus nebo COVID nájemné. Potřebné je podle ní také pokračování odkladu splátek úvěrů. Oborové svazy a asociace tehdy rovněž uvedly, že nyní je zcela zavřená třetina restaurací a tento počet dramaticky roste. Práci v odvětví tak ztratily tisíce lidí a každý den přibývají další.