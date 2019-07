Gazprom chce, aby EU zrušila směrnici o vlastnících plynovodů. Prý je diskriminační

Moskva Společnost Nord Stream 2 AG, která staví plynovod stejného jména, požádala Soudní dvůr EU, aby zrušil změnu směrnice o zemním plynu EU z letošního dubna, kterou podle svého prohlášení považuje za diskriminační vůči jejímu projektu plynovodu.

Nová směrnice zajišťuje, že se na plynovody ze třetích zemí vztahují stejná pravidla jako na plynovody uvnitř unie. Mimo jiné tak není možné, aby měly totožného majitele a provozovatele.

Firma Nord Stream 2 uvedla, že chce zrušit směrnici, protože porušuje zásady práva EU v oblasti rovného zacházení a proporcionality. Firma tvrdí, že směrnice byla vypracována a přijata s cílem znevýhodnit plynovod Nord Stream 2 a bránit mu v provozu.

Projekt Nord Stream 2 je veden ruskou státní energetickou firmou Gazprom. Zhruba polovinu financí poskytly německé firmy Uniper a Wintershall, britsko-nizozemská Shell, rakouská OMV a francouzská Engie.

Plynovod Nord Stream 2 je již téměř hotov a zprovozněn by měl být koncem letošního roku. Zhruba 1200 kilometrů dlouhé potrubí bude z Ruska do Německa ročně dodávat až 55 miliard metrů krychlových zemního plynu a je v podstatě rozšířením existujícího plynovodu Nord Stream zprovozněného v roce 2011. Vede z Ruska do západní Evropy Baltským mořem. Proti jeho výstavbě protestovaly především ty státy EU, které nové potrubí obchází, tedy Polsko a Pobaltí, a rovněž Ukrajina. Kritizují ho i Spojené státy, které chtějí do Evropy prodávat svůj zkapalněný plyn.