Google změní politiku proti sexuálnímu obtěžování. Po protestech tisíců zaměstnanců

Los Angeles Americká internetová společnost Google změní přístup k obviněním ze sexuálního obtěžování. Firma to oznámila týden poté, co tisíce jejích zaměstnanců na mnoha místech přerušily práci na protest proti tomu, jak se firma staví k sexuálnímu obtěžování žen na pracovišti, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai ve čtvrtek slíbil větší transparentnost při řešení kauz a oznámil podrobný „akční plán“ zahrnující možnost arbitráže pro uplatnění práv v případě sexuálního obtěžování a sexuálního napadení.



Společnost bude poskytovat větší podrobnosti z vyšetřování případů sexuálního obtěžování a jejich výsledků a zlepší vyšetřovací praxi. Dotyčným zaměstnancům například bude umožněn doprovod spřízněné osoby.

Google hodlá rozšířit povinné školení týkající se sexuálního obtěžování, zaměstnanci ho budou absolvovat každoročně, zatímco nyní je to jednou za dva roky.

Protesty ve firmě počátkem listopadu reagovaly na článek listu The New York Times (NYT), podle něhož Google držel nad vedoucími pracovníky obviněnými ze sexuálního obtěžování ochrannou ruku. Vlna protestů se přelila z Asie přes Evropu až do Severní Ameriky.

Podle NYT totiž Google mimo jiné propustil vysoce postaveného manažera Andyho Rubina, protože považoval obvinění ze sexuálního obtěžování vznesená proti jeho osobě za důvodná. Jako odchodné ale tento muž dostal 90 milionů dolarů (dvě miliardy Kč).