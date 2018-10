Hamé se spojí se společností Vitana pod názvem Orkla Foods Česko

PRAHA Potravinářské společnosti Hamé a Vitana, které vlastní norská společnost Orkla, se spojí do firmy Orkla Foods Česko a Slovensko. Ředitelem se stane šéf Vitany Pawel Szczesniak. Generální ředitel Hamé Martin Štrupl naopak ohlásil odchod ze společnosti, kde působil 15 let, informovala společnost Orkla. Podle mluvčího Hamé Petra Kopáčka by současné značky měly být zachovány.

Orkla koupila Hamé v roce 2016, Vitanu o tři roky roky dříve. Dosud oba výrobci potravin působili jako samostatné subjekty. Management nové společnosti by měl být jmenován v příštím týdnu.

„Hamé a Vitana jsou velmi úspěšné společnosti. Jejich integrace do jednoho celku umožní vytvořit ještě silnější organizaci, než kdyby oba subjekty působily samostatně,“ uvedl generální ředitel Orkla Foods International Johan Wilhelmsson.

Štrupl odchází z firmy, jeho další působení není podle něj v souladu s jeho ambicemi a manažerským stylem. „Jsem přesvědčen, že teď je pro mě ta správná doba pro hledání nových příležitostí,“ dodal. Výrobní závody by podle Kopáčka měly i po integraci do jedné firmy fungovat ve stávající podobě.

Hamé je výrobcem chlazených a trvanlivých potravin, vyrábí například paštiky. Vitana se specializuje na výrobu dehydratovaných výrobků nebo instantních polévek.

Čisté tržby Hamé v pololetí meziročně vzrostly o 6,8 procenta, dosáhly 2,65 miliardy korun, společnosti se dařilo na českém trhu, kde tržby vzrostly skoro o sedm procent, dále v Maďarsku a v Rusku, kde rostly o desetinu. Naopak na Ukrajině klesly o 8,5 procenta. Firma exportuje do 40 zemí, mezi její nejznámější značky patří Májka, Znojmia nebo Otma.

Vitana loni zvýšila zisk meziročně o 21 procent na 138,5 milionu korun, konsolidované tržby vzrostly o 2,5 procenta na více než dvě miliardy korun. Firma zaměstnává v provozovnách v Byšicích, Roudnici nad Labem a Varnsdorfu 575 lidí.