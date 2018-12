Hašek chce podnikat ekologicky. Plechovky Smarty bude vykupovat zpět

PRAHA Společnost Smarty od Dominika Haška a další dva prodejci nápojů Secco+ a Vi Wine odstartovali kampaň za recyklaci plechovek. Na konci listopadu se výrobci spojili v rámci české asociace WIACA a začali za své plechovky nabízet vratnou zálohu. Zatím je po Česku rozmístěno více než 30 sběrných míst.

Bývalý hokejový brankář a reprezentační legenda Dominik Hašek by se dal označit za nejznámější tvář nové kampaně asociace WIACA, která spojuje tři firmy, včetně té jeho, a chce být příkladem pro největší výrobce piva, nealkoholických či energetických nápojů.

Zavedení vratné zálohy znamená pro firmy Secco+, Vi Wine a Smarty náklady navíc. Za každou vrácenou plechovku totiž zákazníkům slíbily jednu korunu. „Ochrana přírody je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí. Ať už je to v byznysu nebo v mém osobním životě,“ prozradil pro server Lidovky.cz Dominik Hašek.



Pro Haška to není první ekologický počin. Již druhým rokem firma Smarty prodává chmelovou limonádu s názvem Naturalis. Z každé plastové láhve, kterou prodá, věnuje korunu na projekty spojené s ochranou přírody.



Ochrana přírody je důležitější než peníze, říká Hašek

Haškovi podle jeho slov záleží více na přírodě než na penězích. I přesto, že se před půl rokem svěřil v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že měsíčně firmu Smarty dotuje z vlastní kapsy částkou 200 tisíc korun, se neváhal zapojil do této kampaně. „Kdybychom měli několikanásobně větší obrat jako nápojoví giganti, tak bychom mohli diskutovat o tom, zda je to pro nás finanční zátěž. Pro mě je v tuto chvíli ale podstatnější ochrana přírody než peníze,“ dodal Hašek.

S nadsázkou řečeno by po sloganech Smartyho „On baví“ a „On vyplazuje jazyk“ mohlo přijít „On recykluje“. Kampaň asociace WIACA, která odstartovala 29. listopadu, ale nese název #replechuj.

Na vybraných prodejnách produktů WIACA jsou od konce listopadu speciální koše na plechovky. Pro motivaci zákazníků asociace zavedla vratnou jednokorunovou zálohu na své produkty, kterou zákazníci obdrží po vytřídění plechovky. Zákazník ale může peníze obdržet také na účet, potom, co mu přijde na e-mail kód, o ně může požádat. Na některý vratných místech zálohu zákazníci neobdrží. „Jedná se například o sběrná místa v kinech, kde by bylo složité tuto situaci řešit,“ popsal mluvčí WIACA Přemysl Adamec.

Celoplošná záloha plechovek se bude odvíjet podle PET lahví

Ministerstvo životního prostředí zastává názor, že se bude budoucí podoba recyklace plechovek odvíjet od případného zálohování PET lahví. „Pakliže by se zálohy na PET lahve zavedly, měly by se jednoznačně začít zálohovat i plechovky. Pokud by se zálohovaly jen PET lahve, část produkce by se přesunula z lahví do plechovek,“ řekla pro Lidovky.cz Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí. Podle Roubíčkové by přesun na plechovky mohl být problémem, mají totiž v rámci životního cyklu největší dopad na životní prostředí.

Z celkového počtu 34 sběrných míst u 14 z nich mohou zákazníci zažádat o zálohu. V nejbližší době by se měla místa rozšiřovat. Zákazníci mohou do sběrných košů vhazovat i jiné nápojové plechovky než od společnotí Smarty, Vi Wine a Secco. Za ně ovšem neobdrží jednu korunu.



Kampaň #replechuj byla zrealizovaná soukromníky, kteří u státu nevidí snahu recyklovat plechovky a „Hliníku, ze kterého se plechovky vyrábějí, je na planetě omezené množství. Jako národ, natož lidstvo, si tedy nemůžeme dovolit s ním jen tak plýtvat a kvůli jeho získávání ničit životní prostředí. Přesně kvůli tomu jsme se rozhodli na vlastní náklady, bez dotací či pomoci státu, tuto iniciativu zrealizovat, abychom veřejnosti ukázali, že společně můžeme věci změnit k lepšímu a být o něco zodpovědnější,“ uvedla Jana Drozdová, ředitelka provozu společnosti Vi Wine a předsedkyně WIACA.

Na základě odhadu obalové společnosti Ekokom produkce plechovek na nápoje za rok 2017 činila zhruba 9 tisíc tun. Plechovky tvoří přitom podle hmotnosti 10 % ze všech obalů používaných k balení nápojů, z hlediska objemu jsou plechovky použity na méně než 5 % nápojů. V Česku se podle ministerstva životního prostředí vytřídí zhruba 20 % hliníkových obalů k recyklaci, v tomto množství jsou významně zastoupeny plechovky.