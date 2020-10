Kompenzace pro zavřené podniky? Budou se řešit příští týden, Babiš chce cílenou pomoc

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v pátek na tiskové konferenci komentovali současnou situaci ohledně vývoje epidemie koronaviru a při nadále se zhoršující situaci nevyloučil ani další zpřísňování opatření a případně i tzv. lockdown. To by opět mohlo ohrozit podnikatele.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) podle Babiše pracuje na programech, které podnikatelům nahradí ztráty způsobené vládními opatřeními.

Chystaná státní pomoc pro podnikatele omezené vládními opatřeními proti covidu-19 by měla být podle Babiše cílenější než na jaře. Kompenzace se budou řešit především příští týden. „Dejte nám nějaký čas a příští týden to bude hlavní úkol především ministra Havlíčka,“ řekl Babiš. Diskutovat se bude mimo jiné o odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců, což požaduje například Hospodářská komora. V rámci programu Antivirus C toto opatření platilo od června do srpna.



Babiš řekl, že se na vládu obrací řada zástupců za stejné obory. Vybídl proto svazy, aby se sjednotily a s vládou o jednotlivých hospodářských odvětvích mluvily jedním hlasem. „Chtěli bychom to dělat cíleně, ne plošně jako za první vlny (epidemie), protože to nás stálo dnes už 200 miliard korun,“ řekl ke kompenzacím.

Babiš připomněl, že dříve vylučoval znovuzavedení plošných opatření či tzv. lockdown. Nyní to ale nemůže vyloučit. „Jsou skutečně ohroženi na životě naši spoluobčané,“ řekl. Lidi vyzval, aby o víkendu byli doma a příští týden pokud možno pracovali z domova. „Opatření mohou být pro některé podnikatele a živnostníky po jaru likvidační, ale příštích 14 dnů bude rozhodujících,“ řekl. Kapacity nemocnic nelze navyšovat do nekonečna, dodal.