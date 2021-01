Havlíček: Náhrady pro skiareály se budou počítat podle nákladů anebo sedaček

Praha Kompenzace pro uzavřené skiareály budou počítány podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) buď přes náklady, nebo sedačky lanovek, podobně jako v programu COVID bus. Po jednání, kterého se účastnili premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a zástupci profesních organizací, to řekl Havlíček novinářům.

V případě nákladového režimu by podle Havlíčka mohla lyžařská střediska získat kompenzaci 65 procent provozních nákladů. Počítá se s tím, že mohou čerpat pomoc z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, měla by být také zahrnuta do programu COVID nájemné. Z těchto dvou programů by podle ministra mohli provozovatelé zimních středisek získat 15 procent nákladů, nový program by pokrýval dalších 50 procent.



V případě výpočtu na základě sedaček na lanovkách a vlecích se podle Havlíčka ještě diskutuje o konkrétním systému i finančním obnosu, který by musel být vynaložen. Mělo by to podle něj být kolem jedné miliardy korun. Nechtěl ale o konkrétní částce zatím spekulovat.

Havlíček dále řekl, že vytvoří ještě ve čtvrtek k programu pracovní tým. Dotační titul by měl být do konce týdne připraven, aby ho v pondělí mohla probrat vláda.

Součástí dohody o kompenzacích bude podle Havlíčka i to, že provozovatelé skiareálů dohlédnou na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel.

Kromě zástupců vlády se jednání účastnil také ředitel Asociace horských středisek Libor Knot a prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek.

Lyžařská střediska jsou z nařízení vlády v boji proti koronaviru uzavřena. V nové zimní sezoně mohla zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem.

V České republice je podle Havlíčka 450 skiareálů, jejichž činnost do státního rozpočtu ročně přináší 13 miliard korun. Zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel.