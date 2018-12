Hit pod stromeček? Kurz přežití nebo stavebnice Lego. Za letošní Vánoce Češi zřejmě utratí rekordní částku

PRAHA Letos Ježíšek děti moc nepřekvapí, zklamané ale asi nebudou. Nejvyhledávanějším dárkem před Vánoci je podobně jako v minulosti nákladná stavebnice, kterou si děti často přejí. „Obrovským hitem každých Vánoc jsou hračky a knížky, ale největší zájem mají zákazníci na internetu ostavebnice Lego,“ říká Adéla Berková z nákupního porovnávače Heureka.cz. Dospělí se zase stále častěji obdarovávají zážitky. Obrat společností, které nabízejí jízdu superauty nebo pobyty osvobozující od digitálního prostředí, roste oproti jiným měsícům i trojnásobně.

Letos by se hitem mohl stát například kurz přežití v ceně kolem čtyř tisíc korun. Během něj se obdarovaný naučí přežít v divočině, postavit si příbytek, rozdělat oheň pomocí křesadla, najít a vyčistit pitnou vodu nebo se orientovat v terénu ve dne i v noci.

Rostoucí příjmy českých rodin se letos odrazí i ve štědrosti dárců – vydají více než kdykoli v minulých letech. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit ještě loni činila průměrná útrata za dárky 5096 korun, letos však stoupne o pětinu na rekordních 6137 korun.

Dárky ale nejsou jediným předvánočním výdajem. Další tisíce korun vydají Češi za alkohol, jídlo, vánoční dekorace, cukroví, stromeček. „Čeští spotřebitelé tak letos v průměru utratí za Vánoce více než 11 tisíc korun. To je o celou tisícovku více než v loňském roce“, vypočítává Pavel Klema, generální ředitel společnosti Profi Credit.

Na internetu utratí lidé 44 miliard

Stále častěji přitom nakupují lidé na internetu. České e-shopy tak letos čekají rekordní Vánoce. Obraty před tímto svátkem dosáhnou až ke 44 miliardám korun.

Podle výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) nakoupí letos dárek na internetu drtivá většina jeho uživatelů. „Alespoň nějaké dárky letos nakoupí online nejméně 86 procent uživatelů internetu. Vloni to přitom bylo 82 procent a například v roce 2014 to bylo 76 procent,“ shrnul základní výsledky výzkumu výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Jako už každý rok za několik posledních let začalo nákupní šílenství již dříve, v listopadu na takzvaný černý pátek. Ten sem přišel z USA a obchody během něj vyprodávají zboží se slevami v řádech desítek procent. V českých e-shopech dokonce byla letos poprvé v týdnu kolem černého pátku překonána hranice čtyřmiliardového obratu. „Nakupující utratili v období od 19. do 25. listopadu více než 4,2 miliardy korun. Pod tuto hranici již podle našich odhadů týdenní obraty neklesnou až do samotných Vánoc,“ doplnil Vetyška. Absolutní vrchol vánočních prodejů by měl nastat v týdnu od 10. prosince, ve kterém by celková utracená suma mohla atakovat až pět miliard korun.

Největší zájem mají zákazníci na internetu už tradičně o stavebnice Lego. „Nejpopulárnější jsou aktuálně Lego Friends a Lego Duplo pro menší děti, Lego Minecraft podle stejnojmenné počítačové hry a klasika – Lego Star Wars,“ říká Adéla Berková z online srovnávače Heureka.

Frčí dárky pro zlepšení zdraví

Dále je letos velmi oblíbená Albi elektronická tužka. „Jde o interaktivní hračku, ke které se dají dokoupit vzdělávací knížky Kouzelné čtení. Hitem budou také mluvící plyšáci, kteří děti učí základní číslovky, abecedu nebo třeba barvy,“ říká mluvčí srovnávače Berková.

Letošní Vánoce pojedou také na vlně motivace pro zdravější životní styl. „Sledujeme nárůst zájmu o různé chytré hodinky nebo náramky. Díky možnosti propojení s telefony, různými aplikacemi a sdílení s přáteli je tato elektronika příjemnou motivací ke sportovním výkonům,“ doplňuje mluvčí Heureky.