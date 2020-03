Hlava čínského kolosu, který vlastní Slavii, končí. Čchang jednal se Zemanem i Babišem

PEKING V čele státní skupiny CITIC, která v Česku vlastní například fotbalovou Slavii Praha či strojírenský Žďas, nastalo velké střídání. Vlivného manažera Čchang Čen-minga nahradí viceguvernér centrální banky Ču Che-sin. Podle tamních médií odchází Čchang do penze.

Předseda představenstva čínského státního konglomerátu CITIC Čchang Čen-ming se při své návštěvě Prahy před dvěma lety setkal s prezidentem Milošem Zemanem i premiérem Andrejem Babišem. Tehdy coby hlavní představitel delegace měl za úkol především uklidnit situaci poté, co se tehdejší největší čínský investor v Česku, skupina CEFC, dostal do vážných finančních potíží.



Čchang a spol. tehdy nejen politické špičky, ale i české byznysmeny ujistil, že CITIC zde převezme veškerá aktiva CEFC. Převzetí bylo dokončeno v dubnu loňského roku. Nyní nejvyšší představitel skupiny CITIC ze své funkce odchází. Zprávu zveřejnil internetový portál Chinanews.com.

Čtyřiašedesátiletý Čchang Čen-ming stál v čele státní společnosti CITIC deset let. Jak tvrdí renomovaný japonský deník Nikkei Asian Review, nyní odchází zkušený manažer do důchodu. Ve funkci by ho měl nahradit dvaapadesátiletý Ču Che-sin. Kdy přesně k výměně na nejvyšším postu dojde, zveřejněno nebylo.



Lídr ze světa peněz

Také Ču je ostříleným manažerem, který přes dvacet let pracuje v bankovnictví. Jako viceprezident působil například v Bank of Communications či v Bank of China. V červenci 2018 byl jmenován viceguvernérem čínské centrální banky. Svět bankovnictví opustil Ču jen na krátkou dobu. Mezi roky 2016 a 2018 byl viceguvernérem provincie S’-čchuan.

Čchang Čen-ming vystudoval japonskou literaturu. Po studiích odjel na roční stáž do Japonska, a to do investiční banky Daiwa Securities. Titul MBA získal na newyorské College of Insurance. To ale již jako zaměstnanec společnosti CITIC, kam nastoupil v roce 1985.



Během let v ní vystřídal několik topmanažerských postů v různých dceřiných firmách a také jich několik založil, například CITIC Securities, CITIC Trust and Investment a CITIC Ka Wah Bank v Hongkongu. Předsedou představenstva CITIC se stal v roce 2010. Čchang Čen-ming hovoří plynně japonsky a anglicky a jeho velkou zálibou je hra go.

Státní investiční společnost CITIC byla založena v roce 1979 se souhlasem tehdejšího nejmocnějšího čínského politika a reformátora Teng Siao-pchinga. Dnes má CITIC Group ve svém portfoliu více než pět tisíc společností. Podniká v řadě oblastí – od finančních služeb přes reality či telekomunikace až po těžbu nerostných surovin.

Před dvanácti lety se o CITIC Group hovořilo jako o jednom z kandidátů na převzetí americké banky Morgan Stanley, která se dostala do potíží kvůli ekonomické krizi. Loni se CITIC Group umístila v celosvětovém žebříčku Fortune Global 500, sestaveném dle příjmů, na 137. místě.

V Česku patří pod CITIC například fotbalová Slavie, strojírenský a metalurgický podnik Žďas nebo společnost Lapasan, která ovládá skupinu Pivovary Lobkowicz Group. Skupina je též vlastníkem několika nemovitostí, a to včetně hotelu Mandarin, administrativního komplexu Florentinum či budovy bývalé Živnobanky.