Hledá se „odběrová“ sestra. Povinnost testování nutí některé podniky vábit zdravotníky

Povinnost firem testovat své zaměstnance zahltila v některých krajích očkovací místa a výrazně zvýšila poptávku po kvalifikovaném personálu, protože některé podniky odmítají možnost samoodběrů.

„Volal mi známý s tím, že nutně hledají zdravotní sestry do velkých firem v Libereckém a Středočeském kraji. Jsou to ale firmy se sedmi sty zaměstnanci, takže by se jednalo až o osmnáctihodinové směny, sice s přestávkou, ale to já už ve svém věku nezvládnu,“ popsala pro Lidovky.cz pod podmínkou anonymity zdravotní sestra z pražského odběrového centra, proč firemní testování odmítla.



Její slova jsou důkazem, že poptávka po zdravotnících je skutečně masivní. Špitály naštěstí úbytek svých lidí výrazně necítí, do firem odcházejí pomáhat hlavně sestry ze specializovaných ambulancí, které mají nadto částečné úvazky. Pořád ale platí, že v nemocnicích by jejich pomoc potřebovali více.

Ani přes vábení na benefity není zajištění kvalifikovaných zdravotníků na odběry pro firmy lehké. Aktuálně musí testovat jen ty nad 250 zaměstnanců, řada podniků – ty menší – spustí testování příští týden a poptávka ještě vzroste. Byznys by ale zdravotníky vůbec vyžadovat neměl, protože jsou vysoce nedostatkoví a vláda zamýšlela povinné testování ve firmách na bázi samoodběrných sad, jež se umí i samy vyhodnotit. Proto jich taky ministerstvo zdravotnictví víc než deset schválilo pro laické užití.



Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) pro Lidovky.cz sdělil, že firmám důrazně doporučil samoodběry, proto dle jeho slov v kraji zatím nezaznamenali problém s přeplněním testovacích míst. Cestou samotestování se vydává například Dopravní podnik Ostrava nebo Třinecké železárny.

„S ohledem na velký počet zaměstnanců, jichž máme sedm tisíc, jsme zvolili cestu samotestovacích sad. Zaměstnanci se testují ve vyhrazených prostorách jednotlivých pracovišť,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí železáren Petra Macková.

Hejtmani se zlobí

Ne všechny kraje však mají pozitivní zkušenost s tím, že firmy zajišťují testování vlastní cestou. Podniky ve velkém posílají zaměstnance do běžných testovacích míst, která hlásí vyčerpané kapacity na týdny dopředu.

„Máme zaplněný rezervační systém až do konce března, testovací centrum je denně přeplněné a zvýšil se i počet zaměstnanců, kteří k nám přicházejí, takže i objednaní lidé bohužel někdy mohou čekat víc než hodinu a půl,“ popisuje situaci v jednom z pražských testovacích center úvodem citovaná zdravotní sestra.

Na problém upozornili i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) a jeho liberecký kolega Martin Půta (SLK). Oba apelovali, ať firmy využijí samotestování.



Jenže ty se tomu mohou vyhýbat, ať již kvůli ceně za testy, protože nevědí, jak zajistit logistiku testování, nebo nemohou sady sehnat. Třeba Kovosvit v Sezimově Ústí musel vyhlásit podnikovou dovolenou; jednoduše nedokázal zajistit splnění podmínky, aby do areálu mohli jen negativní pracovníci.

Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) v úterý oznámil, že testovací centra v kraji jsou úplně zahlcená. „Vláda neošetřila povinnost zaměstnanců vykonávat testování ve vlastní režii, šlo to jen doporučením. Zaměstnanci, u kterých firma sama netestuje, zahlcují kapacity v centrech,“ prohlásil.

Komplikace hlásí i Královéhradecký kraj, jejž zaměstnavatelé žádají o navýšení kapacit veřejných testovacích míst. Hejtman Martin Červíček (ODS) to odmítá. Domnívá se, že testování firemních zaměstnanců není povinností kraje, a nechce tím zatěžovat již tak přetížené nemocnice.

„Když zvýšíme kapacitu, budou se hlásit lidé, kteří by tam normálně nešli, kdyby se firmy postaraly o zaměstnance, jak měly,“ vysvětluje pro LN Červíček.

Kraj nařídil krizovým opatřením testování návštěv přímo v domovech pro seniory a v dalších ubytovacích sociálních zařízeních, protože jinak by za pacienty nikdo nepřišel, volný termín na test by příbuzní nesehnali. S firmami, které nedodržují interní testování a zahltily testovací místa, Červíček o situaci jedná.

„Vláda měla od začátku jasně říct, že půjde o samotestování. Tím, že k tomu nedošlo, byl nápor na testovací centra i u nás silný, stejně jako v jiných částech republiky,“ neskrývá rozhořčení hejtman Libereckého kraje Půta.

Podle jeho slov jsou pozitivním příkladem především velké firmy se zahraniční vlastnickou účastí, které mají značný zájem na tom, aby nebyly epicentrem nákazy, a jsou s testováním krok napřed před vládními nařízeními. Stejný systém zavedl Půta na krajském úřadě, nečekal s testováním na vládní rozhodnutí a objednal testy již dříve, aby se jeho zaměstnanci mohli začít sami kontrolovat tento týden. Vláda to úředníkům nařizuje až od týdne dalšího.

Vláda čeká na testy

V návaznosti na zvýšené antigenní testování se hejtmani také obávají přílivu pozitivních lidí, kteří budou muset podstoupit PCR testy. Podle Kuby je důležité, aby se zajistily kapacity testovacích míst pro tyto potřeby a nezatěžovaly se firemními zaměstnanci.

„Pan premiér hejtmanům řekl, že mají testovací centra zaměstnance odmítnout. Pak už ale neuměl reagovat na to, že je každý zaměstnanec zároveň občanem ČR a ze zákona má právo na antigenní testování každé tři dny. Otázka ještě vyřešená není, ale je to pro nás značný technický i organizační problém,“ reagoval karlovarský hejtman Kulhánek.

„Situaci, kdy kvůli firemnímu testování nejsou volné kapacity pro veřejnost, by mohla řešit vláda, ale až v době, kdy bude v Česku dostatek testů,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).