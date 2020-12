Hodnota Airbnb by mohla být až 35 miliard dolarů. Firma chce ještě v prosinci vstoupit na burzu

New York Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, plánuje v rámci primární nabídky prodat akcie až za 2,6 miliardy USD (57 miliard Kč), což by celou společnost ohodnotilo na 34,8 miliardy USD. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení firmy pro regulační úřady. Vstoupit na burzu chce firma ještě tento měsíc.

Airbnb chce prodat 51,9 milionu akcií za cenu v rozmezí 44 až 50 dolarů za kus. Včetně opce by firma z prodeje mohla získat až 2,85 miliardy USD. Při ceně na horním konci rozpětí by celková hodnota firmy zahrnující i cenné papíry jako opce a akcie s omezenými právy činila 34,8 miliardy USD. To je téměř dvojnásobek hodnoty 18 miliard USD, na kterou byla firma oceněna v dubnu při získání financí od soukromých investorů. Tržní kapitalizace při ceně 50 USD za akcii by byla 30 miliard USD.

V Praze začala akce proti Airbnb v bytě pronajatém přes Airbnb. Dorazil i primátor Hřib Airbnb plánuje kotaci na trhu Nasdaq pod symbolem ABNB. O vstupu firmy na burzu v letošním roce se mluvilo dlouho, zbrzdila ho však koronavirová krize, kvůli které se podnikání firmy prudce propadlo. Ve třetím čtvrtletí se však již firmě podařilo dostat do zisku, který činil 219 milionů USD. Za devět měsíců letošního roku však firma vykázala ztrátu 697 milionů USD, uvedla agentura DPA. Airbnb je považována za jednu z největších soukromých firem v USA. Podnik sídlí v San Francisku a své služby začal oficiálně nabízet 11. srpna 2008 pod názvem AirBed & Breakfast (nafukovací matrace & snídaně), který pak zkrátila na Airbnb.