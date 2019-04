Hodnota bitcoinu vystoupila na půlroční maximum. Analytici růst nechápou

Londýn Hodnota kybernetické měny bitcoin se v úterý vyšplhala na nejvyšší úroveň za posledních šest měsíců, překročila 5600 dolarů (zhruba 128 000 korun). Analytici a obchodníci podle agentury Reuters uvedli, že neví o žádných nových zprávách, které by růst opodstatňovaly, a připisují ho blíže nespecifikovaným technickým faktorům.

Na burze Bitstamp se bitcoin vyšplhal až na 5627 dolarů, později však o část zisků přišel. Krátce před polednem se prodával za zhruba 5535 dolarů, oproti pondělku si tak připisoval necelá tři procenta.



Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. V roce 2017 zažíval prudký růst a dostal se do centra pozornosti médií. Koncem roku 2017 jeho hodnota vystoupila až do blízkosti 20 000 dolarů.

V současnosti se hodnota bitcoinu stále nachází hluboko pod touto úrovní, ačkoli během dubna stoupla o více než třetinu. Za tímto nárůstem stojí zejména zhruba 20procentní posílení ze začátku měsíce, napsala agentura Reuters.