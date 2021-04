Hodnotové akcie přebírají taktovku, oproti růstovým se jim daří čím dál lépe

NEW YORK Hodnotové akcie se v průběhu minulé dekády nacházely mimo zájem většiny investorů, přičemž tento trend ještě umocnila koronavirová krize. V posledních měsících však tradiční společnosti s nižší valuací výkonnostně porážejí již velmi drahé růstové tituly a mají slušně našlápnuto i do příštích let.

PPF v Monetě dramaticky navýší svůj podíl, ČNB odsouhlasila odkup akcií za více než 11 miliard V průběhu posledních 12 let dostávaly akcie hodnotových společností (tedy tradičních firem s nižším oceněním a růstem) na frak. Zatímco od tehdejšího dna z března 2009 vykázaly včetně dividend výkonnost přibližně 530 procent, růstové tituly tažené především technologickým sektorem dokázaly na “total return” bázi zhodnotit dokonce o 820 procent. Dlouhodobý vývoj výkonnosti hodnotových a růstových akcií z indexu S&P 500. Nadvýkonnost růstových akcií ještě umocnila koronavirová pandemie. Ta nahrávala především technologickým firmám, jejichž hospodaření nebylo zpravidla negativně zasaženo uzavírkami ekonomik. Naopak poptávka po službách celé řady z nich vzrostla v návaznosti na přesun našich životů do on-line světa. V průběhu září 2020 však začalo docházet k výraznější rotaci od již relativně drahých růstových akcií směrem k hodnotovým titulům. Tento trend se naplno projevil v letošním roce, zatímco růstové společnosti výkonnostně pouze stagnovaly, hodnotové připsaly přes 12 procent. Krátkodobý vývoj výkonnosti hodnotových a růstových akcií z indexu S&P 500 od roku 2020 do současnosti. Nakročeno k překonání trhu Letošním vývojem se však potenciál hodnotových titulů zdaleka nevyčerpal, alespoň při relativním srovnání s růstovými společnostmi. Do karet tradičním firmám hraje očekávané ekonomické oživení, ze kterého by měly výrazněji těžit právě cyklické firmy z odvětví jako finance, energetika, materiály či spotřeba. Bitcoin zdolal další rekord, vystoupil nad 63 tisíc dolarů. Od začátku roku se jeho hodnota zdvojnásobila K tomu by měly přispět i silné fiskální stimuly společně s vysokým objemem úspor domácností v USA, očekávaná vyšší spotřeba a investice podpoří tamní hospodářský růst. Hodnotové firmy zároveň nejsou tak výrazně citlivé na růst úrokových sazeb. Právě nárůst výnosů na státních dluhopisech vyvolaný očekávaným příchodem vyšší inflace a ekonomického růstu byl jedním z katalyzátorů akciové rotace. Valuace růstových společností jsou totiž postaveny zejména na očekávaných ziscích ve vzdálenější budoucnosti, jejichž současná hodnota v prostředí vyšší ceny peněz klesá. Kromě současného ekonomického prostředí by hodnotové akcie měly benefitovat i ze znatelně nižšího relativního ocenění vůči růstovým společnostem. Zatímco velké a středně velké hodnotové společnosti jsou aktuálně na bázi historického P/E oceněny na 131-133 procent 20letého průměru, valuace růstových firem se pohybuje na 158-180 procent průměru. V případě malých společnost jsou pak rozdíly v ocenění ještě výraznější. Akcie rozhodně levné nejsou Současná versus průměrná 20letá valuace růstových a hodnotových akcií na bázi P/E Pohled na celkové ocenění akciového trhu však naznačuje, že se pohybujeme na velmi vysokých úrovních. V současných cenách je započítán scénář rychlého ekonomického oživení a prostor pro pozitivní překvapení je relativně nízký. V kontextu probíhající euforie na trzích tak roste riziko korekce, která by dostala hlavní indexy na ospravedlnitelnější hodnoty. Pokud však skutečně nastane optimistický scénář silného ekonomického boomu, bude se jednat o vodu na mlýn právě pro hodnotové akcie. Prostor pro růst a dohánění historického zaostávání je v jejich případě značný.