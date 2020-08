Holding Hartenberg z Babišova svěřenského fondu investuje do rezidenčních projektů

PRAHA Holding Hartenberg ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) finančně vstoupil do dvou rezidenčních projektů v Praze. Spolu s developerskou skupinou JRD plánuje do budoucna uvádět na trh zhruba 200 až 300 bytů ročně, uvedl ve středu server Seznam Zprávy.

Podle obchodního rejstříku Hartenberg v březnu získal 85 procent ve dvou firmách, které zastřešují stavbu rezidenčního projektu Císařská vinice u parku Ladronka a Rezidence Silurská na Barrandově. Zbylých 15 procent v obou firmách drží developer JRD.

Investiční šéf a spolumajitel Hartenbergu Jozef Janov uvedl, že fond chce s JRD do budoucna spolupracovat i na dalších projektech. „Jsme v pozici finančního partnera, nechceme se učit nový byznys. Cílem ale je, abychom do dvou až tří let mohli každý rok uvádět na trh zhruba 200 až 300 bytů,“ řekl.

Holding Hartenberg spadá pod firmu SynBiol. Její akcie a rovněž akcie společnosti Agrofert vložil premiér Babiš v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Fond investuje mimo jiné do zdravotnického byznysu nákupem klinik asistované reprodukce. V roce 2018 koupil majoritní podíl v největším středoevropském internetovém prodejci spodního prádla Astratex a loni investoval do většinového podílu v síti květinářství Flamengo. Působí rovněž v biotechnologii či potravinářství.