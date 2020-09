Hotely mohou začít žádat o podporu z Covidu-ubytování. Přečtěte si, co musí splňovat a kdy dostanou peníze

PRAHA V pátek mohou majitelé ubytovacích zařízení začít žádat o peníze z programu Covid-ubytování. Lidovky.cz zjistily, jaké musí podnikatelé splnit podmínky a kdy se dočkají vyplacení dotace. Dohromady si rozdělí asi 3,3 miliardy korun.

Situace v hotelnictví je stále špatná. „Vzhledem k současné absenci kongresové turistiky, propadu firemních klientů a výpadku zahraničních turistů je stále 30 procent ubytovacích zařízení uzavřeno i po ukončení nouzového stavu,“ vysvětlil pro Lidovky.cz šéf Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.



Ministerstvo pro místní rozvoj ve své výzvě píše, že hotely, penziony, případně i turistické ubytovny a kempy – pokud poskytují službu v budovách a chatkách –, dostanou za každý ze 72 dnů nuceného uzavření provozu a za každý pokoj dotaci ve výši od 100 do 330 korun. Záleží, do které z uvedené kategorie patří.



Maximální výše je však na jednoho žadatele 800 tisíc eur, což je přes 21 milionů korun. Své žádosti mohou začít posílat od pátku 11. září do konce října. V polovině prosince se potom podnikatelé dozví, kdo peníze skutečně dostane. Zároveň 15. prosince začne vyplácení podpory, které má pokračovat celé první čtvrtletí následujícího roku.



Podnikatelé musí k žádosti přiložit čestné prohlášení, kterým potvrzují, že splnili celou řadu podmínek. Nesmí mít například žádné závazky vůči státnímu rozpočtu. To znamená, že nesmí dlužit finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a celní správě.

Tabulka programu Covid-ubytování.

Příjemce také nesmí být v konkurzu, úpadku, likvidaci a nesmí být pro němu zahájeno ani insolvenční řízení. Zároveň musí podnikat podle živnostenského zákona. Podpora se tak nevztahuje na alternativní zprostředkovatele ubytovacích služeb typu Airbnb.

Datová schránka nebo e-mail

Zároveň je ale možné, aby jeden provozovatel zahrnul do své žádosti o dotaci všechna svá ubytovací zařízení. Je však nutné, aby uvedl kategorii a třídu každé provozovny. Zároveň musí pamatovat také na to, že se příjmem dotace zaváže, že se do budoucna vzdá možnosti uplatňovat další nároky na náhradu škody vzniklé nuceným uzavřením provozoven v době nouzového stavu. Nesmí se tak do budoucna soudně domáhat náhrady.

Dotyčný má hned několik možností jak o peníze požádat. Online formulář je možné vyplnit na webové stránce zadosti.sfpi.cz/ a odešle ji datovou schránkou. Pokud žadatel nemá datovou schránku, tak zašle žádost o dotaci na e-mailovou adresu podatelna@sfpi.cz. Do emailu přiloží vygenerovanou žádost o dotaci ve formátu pdf podepsanou pomocí autorizovaného elektronického podpisu.