Hotely v cizině váhají, zda letní sezonu rovnou neodepsat. Provoz se nemusí vyplatit

PRAHA Nabídka ubytování pro zahraniční dovolenou bude letos omezená. Řada hotelů stále zvažuje, zda vůbec na letní sezonu otevřít. Případně kdy. Rizik je pořád příliš mnoho. Řecko tento týden oznámilo, že se opět otevře turistům. Zatím ale není jasné, zda to znamená bezproblémovou dovolenou. Hoteliéři se obávají, zda se jim vůbec vyplatí otevřít. A stejné je to i v dalších zemích.

Dovolená tak nestojí jen na otevřených hranicích nebo na bezpečnostních požadavcích jednotlivých států. „Je pravděpodobné, že část hotelů letos vůbec neotevře,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria.



Bez švédských stolů

Turisté se letos musí připravit také na menší rozsah služeb v některých hotelech a další omezení. Chybějící švédské stoly budou jen jedním z nich.

Země, jako jsou Chorvatsko, Rakousko, Egypt, Španělsko nebo Řecko, sice hlásí, že jsou na turisty připravené, ale mnohé jejich hotely to tak jasně nevidí. A české cestovní kanceláře na tuto nejistotu narážejí. Většina hotelů sice chce otevřít co nejdřív, část z nich ale stále váhá, zda se to vyplatí. Další už raději otevření rovnou odkládají. Výběr tak bude menší než v minulosti.



„Někteří hoteliéři se bojí rozjet sezonu. Ne že by se nemohla dodržovat nová pravidla, ale kvůli obavám, že hotel nebude dostatečně naplněný, aby bylo ekonomické ho otevřít a provozovat,“ řekl pro web Lidovky.cz Petr Kostka z cestovní kanceláře Exim Tours.

„Máme informace, že některé hotely v zahraničí zvažují otevření v pozdějším termínu. V Chorvatsku se jedná většinou o dva až tři týdny. V Rakousku několik vysokohorských hotelů zvažuje obnovení provozu až s příchodem lyžařské sezony,“ přiblížila na dotaz webu Lidovky.cz situaci Eva Němečková z Čedoku.

Pláže a plexisklo

Hosté zažijí i omezení na plážích. Různá nařízení se snaží vymoci, aby mezi jednotlivými lidmi byly dostatečné vzdálenosti. Například v Řecku zjistili, že slunečníky pět metrů od sebe jsou stále příliš blízko, nové rozestupy jsou desetimetrové. To výrazně snižuje množství lidí, které se na pláže v jeden okamžik vejde.



Jinde se tento problém snaží řešit instalováním plexiskel. Jenže sedět v uzavřeném pařníku je to poslední, o co lidé v horkých letních dnech stojí. Nedaří se najít řešení, jak umožnit proudění vzduchu a zároveň bránit přenosu virů. Na hotelové pláže se zkrátka nemusí vejít všichni hosté.

Největší změny pocítí hosté v luxusních hotelech s nabídkou all inclusive. Rozhodující bude, kolik budou případná opatření stát. „Mohou nejen výrazně zvýšit náklady hotelů, ale třeba také omezit jejich kapacitu či způsob a rozsah poskytovaných služeb,“ obává se Petr Šatný z cestovky Alexandria. To může narazit na očekávání klientů, kteří chtějí plný servis a nechtějí se omezovat.

Místo dovolené karanténa

„Důležitá budou pravidla, jak postupovat, pokud by se v hotelu objevil někdo nakažený. To vše budou muset hoteliéři zvažovat,“ podotýká Šatný.

Události hlavně z února a března ukázaly, že stačí jediný nakažený v hotelu nebo jen podezření na nákazu a všichni hosté končí v karanténě. V některých oblastech se přistupovalo i k preventivní izolaci hostů v celých letoviscích. Dovolená se tak může proměnit v hotelové vězení. Pro hotel je to ještě větší problém, o zavřené lidi se musí starat a další turisty odmítat. Čím větší resort je, tím větší je i riziko. Hovoří se také o tom, že by část hotelu byla vyhrazena pro případné nemocné, což dál sníží kapacitu pro hosty. Jinde zase plánují, že pro nemocné budou vyhrazeny celé hotely v každém letovisku.

Pro hotely je ale největším rizikem malý počet turistů. Nikdo neví, kolik jich nakonec přijede, a pokud o ně budou bojovat všechny hotely, nemusí se to vyplatit nikomu. Řada hoteliérů proto stále vyčkává, co se bude dít. „Je možné a pravděpodobné, že část hotelů letos vůbec neotevře,“ říká Petr Šatný z cestovky Alexandria.

I další české cestovky na to narážejí. Hotely jim sice v jednání říkají, že otevřít chtějí, zatím se ale nerozhodly, zda to udělají. Výběr tak bude menší než v minulosti.

Někde otevřou až v zimě

Navíc i nyní, na konci května, není jasné, jaká konkrétní pravidla bude potřeba splnit. I země, které otevírají hranice, podmínky pro hotely teprve připravují. Bez nich nemohou cestovní kanceláře domluvit ceny, nasmlouvat leteckou dopravu a zájezdy prodávat.

„Dokud nebudou známy přesné termíny, kdy se začne létat, které konkrétní destinace to budou a jaké budou bezpečnostní podmínky, nebude prodej nastartován. Zatím je stále nulový,“ popisuje Kostka z cestovky Exim Tours. Čeká i na českou vládu, která stále neřekla, jaké podmínky pro vycestování a návrat Čechů vůbec budou.

Část českých cestovek se proto už raději začala více orientovat na český trh. Tam už se prodej letních dovolených rozeběhl naplno.