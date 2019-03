Huawei P30 sází na fotografování, cenová dostupnost však mizí

Paříž/Praha Richard Yu, šéf mobilní divize gigantu Huawei, představil na tiskové konferenci v Paříži nové smartphony řady P30. Ty se, podobně jako loňské modely, soustředí především na kvalitu snímků. Kombinace hardwaru a umělé inteligence dává uživatelům nebývalé možnosti.

Huawei je čím dál vážnějším konkurentem pro prémiové výrobce smartphonů jako Apple a Samsung. A i když firmu globálně trápí určité problémy z hlediska nedůvěry v bezpečnost jejích produktů, mobilní divize se snaží si z těchto potíží nic nedělat. Ostatně, i řada úřadů míří varování ohledně bezpečnosti na síťové produkty Huaweie, nikoli na smartphony. Spotřebitelé ovšem i tak mohou být zmateni.

Důraz na vyspělost techniky

Huawei se je však snaží získat na svou stranu, a to nikoli zdůrazňováním stránky bezpečnosti, ale především důrazem na technickou pokročilost svých chytrých telefonů. To v předem nahraných projevech na úvod tiskové konference potvrdili zástupci největších evropských operátorů (Telefónica, Vodafone a Orange), ale třeba také krátká zmínka o využití umělé inteligence Huaweie při prevenci ztráty zraku u dětí.



Důležitost nových produktů potvrdilo i samotné místo konání premiéry, kterým byl jeden z obřích pavilonů právě rekonstruovaného pařížského výstaviště, kde se například jednou za dva roky koná tradiční autosalon.

Samotné novinky chtějí svou technickou převahu ukázat především v oblasti fotografování a natáčení videa. Richard Yu se pochlubil, že jsou to opět smartphony s nejlepšími fotoaparáty na trhu. Firma rovnou zveřejnila hodnocení modelu P30 Pro v žebříčku organizace DxO Mark, která se tradičně zabývá nezávislým posuzováním kvality fotoaparátů. P30 Pro se v jejím testu může chlubit rekordním bodovým hodnocením 112 bodů, čímž opět Huawei o něco utekla konkurenci, jež mezitím stihla jen dohnat její loňské modely P20 Pro a Mate 20 Pro. Telefony Huawei jsou tak na prvních třech místech žebříčku – a to se tu zatím neobjevil „obyčejnější“ P30, který má jistě také velmi vysoké ambice.



Smartphony Huawei jsou tak jasnou volbou pro ty, kdo chtějí svým mobilním telefonem pořizovat co nejkvalitnější snímky a chtějí u toho mít i nejširší možnosti z hlediska kreativity a technického provedení fotografie. Obě novinky se proto chlubí třeba novým čipem s netradičním uspořádáním pixelů RYYB (red–yellow–yellow–blue) namísto RGB, což má přinášet lepší informace o barvách a detailech. U P30 tento snímač s rozlišením 40 megapixelů doplňují ještě širokoúhlý objektiv a sestava s trojnásobným optickým přiblížením.



To P30 Pro zachází ještě dále a posouvá hranice toho, co je v mobilní fotografii možné. Hlavní snímač je doplněn širokoúhlým displejem s rozlišením 20 megapixelů a osmimegapixelovým fotoaparátem s periskopickou konstrukcí a pětinásobným přiblížením. Díky zapojení umělé inteligence pak tato sestava slibuje desetimegapixelové snímky s desetinásobným přiblížením bez ztráty detailů. A možný je až padesátinásobný digitální zoom. Umělou inteligenci fotoaparát využívá i pro vylepšení kontrastů v obtížných světelných podmínkách a špičkově funguje také noční režim. V manuálním nastavení se pak P20 Pro chlubí možností zvolit citlivost ISO až na úrovni 409 600, aniž by výsledky byly znehodnoceny šumem. Huawei se chce díky těmto novinkám definitivně usadit na trhu jako světová dvojka: Apple předběhla už v závěru loňského roku, letos pak chce zahájit i útok na pozici prvního Samsungu. Loňského modelu řady P20 (včetně levnějšího typu Lite) se po celém světě prodalo 16 milionů kusů, typy P30 chtějí samozřejmě tuto metu překonat.

Cenová dostupnost mizí

Přitom to nebudou levné smartphony. Model P30 s 6,1palcovým displejem, 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti se začíná prodávat za 16 999 korun, typ P30 Pro se zahnutým panelem o úhlopříčce 6,47 palce je v Česku k dispozici ve verzích se 6 GB RAM a 128 GB paměti a 8 GB RAM a 256 GB paměti za ceny 22 499 a 24 999 korun. Uživatelé za tyto ceny dostanou technické detaily jako třeba čtečku otisků prstů integrovanou v displeji. P30 Pro pak má i pokročilejší funkce, jako například reverzní bezdrátové dobíjení (lze z něj dobít jiné zařízení), lepší odolnost vůči vodě a prachu (IP68) a další drobnosti navíc.

romě nových smartphonů P30 ukázala Huawei v Paříži i novou verzi chytrých hodinek Huawei Watch GT, bezdrátová sluchátka Huawei FreeLace a FreeBuds Lite, extra výkonnou powerbanku a také brýle vytvořené ve spolupráci se značkou Gentle Monster.