Instagram chce vytvořit speciální verzi pro děti do 13 let. Teď jim pravidla přístup zakazují

SAN FRANCISCO/PRAHA Fanoušci Instagramu by se mohli dočkat novinky. Podle zákulisních informací plánuje vedení firmy speciální Instagram pro děti do 13 let. Interní oznámení zaměstnancům společnosti přišlo dva dny poté, co zástupci aplikace, která je primárně určená ke sdílení fotografií, uvedli, že musí udělat více pro ochranu svých nejmladších uživatelů.

„S nadšením oznamuji, že do budoucna jsme označili práci s mládeží za prioritu Instagramu,“ napsal podle zdrojů zpravodajského serveru Buzz Feed News zaměstnancům jeden z vysoce postavených mužů společnosti Vishal Shah, Podle něj se Instagram zaměří na to, aby děti ve věku do třinácti let mohly tuto sociální síť bezpečně používat. Současné zásady aplikace totiž používání služby dětem pod třináct let zakazují.



Absolutní král Instagramu. Ronaldo dosáhl na 250 miliónů followerů, vládne i Facebooku Na vývoj by měl dohlížet šéf Instagramu Adam Mosseri i viceprezidentka Facebooku, pod který Instagram spadá, Pavni Diwanjiová. Podle Mosseriho chce aplikaci používat stále více dětí a je třeba se k tomu postavit čelem. „Součástí řešení je vytvořit verzi pro mladé lidi nebo děti, kde rodiče mají kontrolu. Je to jedna z věcí, kterou zkoumáme,“ řekl šéf Instagramu. Odbornice na sociální sítě z univerzity v Marylandu Priya Kumarová je však skeptická. „To, že máte platformu pro děti, ještě neznamená, že tam děti zůstanou,“ řekla. Reakce na nebezpečí na sítích Podle Buzz Feed News však Instagram reaguje na stále se zvyšující čísla kyberšikany či obtěžování na své síti. Například průzkum neziskové organizace Ditch the Label z roku 2017 ukázal, že 42 % lidí ve věku od dvanácti do dvaceti let zažilo na Instagramu kyberšikanu . Instagram zavřel konto Roberta Kennedyho mladšího za koronavirové dezinformace Rok 2019 se pak nesl ve znamení dalších alarmujících čísel. Britská Národní společnost pro prevenci týrání dětí zjistila 200% nárůst zaznamenaných případů používání Instagramu, které vedlo ke zneužívání dětí. Zástupci společnosti proto už v minulosti uvedli, že na síti znesnadní dospělým komunikaci s dospívajícími. Nárůst nesnází na internetu zaznamenává v posledních letech i tuzemská Linka bezpečí. Od roku 2017 vzrostl celkový počet zachycených případů z 396 na 1210 v roce 2020. Více než šedesátiprocentní nárůst téhož roku oproti předchozímu (2019) zaznamenala Linka bezpečí v souvislosti se zneužitím osobních dat, ale také právě kyberstalkingem či kyberšikanou. Predátoři v období pandemie nespí. Narostl i počet případů sexuálního násilí na dospělých „Tím, že děti tráví i v kontextu pandemické situace více času v online prostředí, zvyšuje se pravděpodobnost, že se setkají s některým z negativních jevů na internetu,“ řekla tento měsíc pro Lidovky.cz vedoucí Linky bezpečí Kateřina Lišková. Instagram minulý rok oslavil deset let od svého vzniku a patří mezi nejpopulárnější sociální sítě dneška. Celkově má přes miliardu uživatelů.