Internetové projekty na záchranu hospod a pivovarů končí. Podnikům pomohly v době pandemie miliony korun

Praha Necelých 12,5 tisíce koupených poukazů za celkem téměř deset milionů korun, přes 2,5 tisíce k záchraně registrovaných hospod. Taková je konečná bilance webového projektu Zachranhospodu.cz, spuštěného začátkem dubna jako iniciativa členů Českého svazu pivovarů a sladoven a také dalších výrobců nápojů, obchodníků i finančních institucí.

Princip byl jednoduchý. Lidé si na webu vybrali některou z registrovaných restaurací či hospod a online si předplatili poukaz na budoucí konzumaci. Zakoupené vouchery teď postupně uplatňují ve vybraných podnicích.

Projekt určený k podpoře koronakrizí postižených pohostinských zařízení vyvolal vlnu solidarity především v době nouzového stavu a nuceně uzavřených provozoven. A to hned v prvních dnech ostrého startu – za první týden se přihlásilo a zapojilo na 2000 hospod a restaurací, kterým lidé přispěli zakoupením voucherů celkem sedm milionů korun. Pak ale zájem rychle upadal a teď už je projekt týdny ukončený.

Každá koruna se počítá

Pivovary, které projekt podpořily, investovaly podle odhadu serveru Lidovky.cz statisíce korun formou reklamního prostoru na zviditelnění webu, například v rámci vlastních televizních reklam. Statisíce pak stála i další reklama a prezentace projektu v jiných médiích.

A hospodští to dnes hodnotí jako v daném čase vítanou a alespoň částečnou pomoc. Mnohým se sešlo řádově několik desítek tisíc korun. „V tu chvíli to bylo fajn. Ale je to jako s půjčkou od banky. My to teď lidem vracíme, chodí si postupně až do konce roku ty poukazy vybírat v konzumaci,“ říká třeba provozovatel vyhlášeného karlovarského klubu Slash bar Martin Soukup. V době nouzového stavu takto přispělo jeho baru 17 lidí celkem 40 tisíci.

Někde získala hospoda víc, jinde méně. „Díky projektu jsme získali 13 tisíc korun. Ty jsme použili především na udržení provozu, to znamená na poplatky za vodu, plyn a podobně,“ reaguje provozovatel pražské restaurace Pod Černým vrchem Petr Kalčík.

Ředitelka pivovarnického svazu Martina Ferencová připouští, že zájem i lidmi investovaná částka mohly být ve výsledku větší, ale i tak projekt hodnotí jako úspěšný. Úspěchem podle ní je už to, že se rivalové na silně konkurenčním pivovarnickém trhu vůbec dokázali shodnout na parametrech společného projektu.

„Každá koruna se počítá. A obzvlášť v situaci, kdy hospody musely zavřít, tržby se propadly prakticky na nulu, začalo se postupně kazit uskladněné pivo. Doufáme, že se už taková situace nezopakuje,“ říká Ferencová.

Někteří odborníci na marketing a reklamu soudí, že kdyby partneři projektu investovali do jeho zviditelnění víc peněz, mohl záměr oslovit o dost větší počet lidí. Renomovaný marketingový znalec, dlouholetý kreativní ředitel agentury Konektor a dnes spoluvlastník agentury Haze Martin Charvát ale výsledek chválí.

„Pomohlo to všem zúčastněným. Pivovary potřebovaly, aby se hospody nepoložily, a tím, že jim pomáhaly, pomáhaly v podstatě i samy sobě. Mělo to i dobrý dopad ve smyslu budování jejich značky směrem k lidem. Ukázaly, že dělají smysluplnou aktivitu,“ zamýšlí se Charvát.

Podobný webový projekt orientovaný na malé a minipivovary, ale organizovaný minipivovarem Kytín s názvem Zachranpivo.cz, stále žije. Eviduje nabídku 330 minipivovarů (z celkových více než 500 v Česku) a desítek pivoték a obchodů. „Zachránci“ online objednávali a v pivovarech pak vyzvedávali zvolené množství piva. V čase uzavření prodejen jinak hrozilo, že se hektolitry nepasterizovaných piv zkazí.



Podle Michala Pomahače mladšího z kytínského pivovaru už ale dnes ani v tomto případě není na webu příliš živo. Situace už není tak urgentní. „Uvažujeme, že stránky postupně využijeme jako platformu řemeslného piva, třeba i ke vzdělávání spotřebitelů, prezentaci pivních stylů a podobně,“ uzavírá Pomahač.