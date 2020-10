Investor Krúpa: Myslím si, že tu dochází ke krácení věřitelů. Já chci vědět, jaký je v Arce majetek

Praha Aktivistický investor, nájezdník či predátor. Taková označení se pojí se jménem finančníka Pavola Krúpy, jehož prezident Miloš Zeman vyznamenal za boj proti Zdeňku Bakalovi, za jehož vlastnictví skončil těžařský kolos OKD na dně.

V únoru 2018 Česká národní banka neschválila Krúpův záměr řídit investiční fond Arca Capital CEE a označila ho kvůli předchozím prohřeškům vůči právním předpisům upravujícím činnost investičních společností za nedůvěryhodnou osobu.

Lidovky.cz: Nedávno společnost Arca oznámila, že se dohodla s Blantyre Capital na podmínkách financování úvěrů. Považujete to za krok, který pomůže vyřešit problémy předlužené Arcy?

Jednoznačně vítám vstup takového investora, který bude řádně schválen věřiteli skupiny Arca, budou jasně prezentovány podmínky vstupu a taktéž restrukturalizační či reorganizační plán, výhodný a transparentní pro věřitele. Za nezbytné považuji definovat věřitelům podmínky financování, plán rozvoje a provozu společností skupiny. V případě, kdy by se jednalo o neurčitou a blíže nespecifikovanou deklaraci, pak to vnímám jako informaci prezentovanou vedením skupiny Arca za účelem uklidnění stávající situace, uklidnění věřitelů a natahování času.

Lidovky.cz: Co je nyní nutné udělat, aby bylo možné říci, že je Arca zachráněná a že věřitelé nepřijdou o své peníze?

Je nezbytné, aby vedení skupiny Arca namísto neustálého oddalování řešení situace a neurčitých výroků předložilo jednoznačný návrh a plán stabilizace skupiny, tedy restrukturalizační či reorganizační plán, který musí být schválen věřiteli. Měl by být uskutečněn audit a měla by být jasně definována struktura aktiv skupiny. Zároveň je třeba, aby věřitelé a zejména soud důkladně posoudili, zda soudní ochranu před věřiteli Arca nevyužívá účelově a neoprávněně. Je nutné zamezit riziku uskutečnění dalších možných operací managementu skupiny Arca, které by mohly poškozovat či upřednostňovat věřitele a znehodnocovat či vyvádět majetek společností skupiny. Čím dříve bude kontrolovat činnost managementu a dohlížet na korektní postup v Arce správce, tím lepší to bude pro věřitele.

INVESTIČNÍ SKUPINA ARCA ■ Mateřská Arca Investments vlastní slovenskou Arca Capital Slovakia a českou Arca Capital Bohemia. Do skupiny ale patří řada dalších firem, například Františkovy Lázně Savoy, Potraviny Delia, Netfinance či Riverland.

■ Letos v dubnu oznámila nákup zhruba polovičního podílu v české realitní společnosti M&M Reality. Z transakce ale sešlo. ■ Většinovým akcionářem skupiny je Rastislav Velič,dalšími podílníky jsou Peter Krištofovič a Henrich Kiš. Před dvěma roky skupinu opustil její zakladatel, podnikatel Pavol Krúpa.

Lidovky.cz: Co podle vás zapříčinilo problémy skupiny? Jde to skutečně jen na vrub koronaviru?

Koronakrize je něco nového, nikdo z nás nic takového ani nepředpokládal. Je pravdou, že mnoho byznysů skupiny Arca je skutečně postiženo koronakrizí. Na druhé straně strategie, kterou skupina dělala – emitovala čtvrtletní směnky a chtěla je přefinancovat do dlouhodobých pozic –, byla odvážná. Možná, že kdyby nenastala koronakrize, tak se to mohlo podařit.

Jeden z členů představenstva deklaroval, že přijdou peníze od rakouských a švýcarských investorů, kteří tyto čtvrtletní směnky profinancují; všechno ale padlo. Ty peníze měly přijít v březnu či v dubnu, tedy v době, kdy začala koronakrize. Jsem ale zaražený z toho, co Arca dělá teď. Ke mně, k bývalému akcionáři, který tuto skupinu vytvořil a na současné vedení převedl podíly, se chovají jako k největšímu nepříteli.

Lidovky.cz: Současné vedení vás vinilo, že jste využíval situace a skupoval za výhodnou cenu pohledávky. Je to pravda?

Samozřejmě, že ne. Měl jsem dvě možnosti: být zticha a nečinně přihlížet tomu, co se nyní v Arce děje, nebo veřejně poukazovat na morálku lidí, kteří stojí v čele skupiny. Tvrdím, že současné vedení skupiny není schopno efektivně řídit krizové projekty a krizový stav.

Odešel jsem ze skupiny Arca v roce 2018. Následně žila skupina hlavně z mých úspěšných projektů. Podíl jsem převedl na své dlouholeté spolupracovníky Rastislava Veliče a Henricha Kiše. Dodnes mi nevyplatili peníze a ještě o mě říkají, že jim peníze dlužím.

Znepokojuje mě, co se ve skupině děje. Například do rezortu Gothal se během krize nakupovali obrazy za desítky tisíc eur. To se přece nemůže dělat v takové době. A se znepokojením se dívám na to, proč byly v prosinci vyváděny projekty patřící pod Arca Capital Slovakia na Arca Capital Cyprus.

Lidovky.cz: To je ale přece v rámci jedné skupiny. Proč to kritizujete?

Je to v rámci skupiny, ale zkusili jste si něco vymoci z Kypru? Nikdo neví, kdo ovládá Arca Capital Cyprus. Proč aktiva naopak nestahují zpět, aby se to mohlo ukázat věřitelům. Mluví se o tom, že má do skupiny vstoupit nějaký investor. Kdybych byl na místě investora, tak si položím otázku: Kdo mi zabezpečí řízení na Kypru? Problém je vymoci něco z Česka na Slovensko, protože každý stát má jinou legislativu, a co teprve kyperská legislativa… Někdo to může zneužít pro svoje účely.

Myslím si, že tu dochází ke krácení věřitelů. Já chci vědět, jaký je v Arce majetek a kam bylo co převedeno. Mým zájmem je, aby věřitelé dostali co nejvíc.

Lidovky.cz: Ovlivnily problémy skupiny Arca i váš byznys?

Druhotně mám problémy i já. Moje společnosti emitovaly dluhopisy a objem vybraných financí půjčily Arce, která nedodržuje své finanční závazky. Na základě toho se nyní i tyto firmy nacházejí v druhotné platební neschopnosti a splatnost dluhopisů je potřeba řešit. Musím se s tím vyrovnat a činím veškeré kroky k vymožení pohledávek, celou situaci však ztěžuje mimořádné moratorium.

Velké problémy mi způsobila falza podpisů na směnkách emitovaných společností Arca Investments, protože v mých soukromých projektech mě banky dále nechtějí financovat. Ztratil jsem tak několik milionů eur.

Byl bych nejradši, kdyby okolo skupiny Arca nebyl žádný rozruch, žádná panika, protože ta teď nikomu nepomáhá. Na druhé straně ale nemohu být zticha, když někdo dělá něco nekorektního. Je mi jedno, co se proti mně spustí, ale zticha nebudu.

Lidovky.cz: Jakou pohledávku máte vůči skupině Arce?

Pokud sečtu všechny pohledávky mé, mých společností a pohledávky z vypořádání při převodu podílu, jde o stovky milionů korun. Místo toho, abych se porozhlížel po trhu, jaké jsou příležitosti k investici, řeším tyto problémy.