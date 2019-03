Investovat můžete i do outdoorové bundy, rozhodně se to vyplatí, říká šéf českého Tilaku

Před třiceti lety si Roman Kamler ušil vlastní spacák, aby po tomto impulsu postupně vybudoval špičkovou firmu. Z původní značky Kammsport po čase vznikl dnešní Tilak, který nabízí kvalitní outdoorové oblečení i díky spolupráci s americkou firmou Gore. „Jako jediná firma v republice máme licenci na zpracování materiálu Gore-Tex® pod vlastní značkou. Druhá taková firma v Česku není,“ popisuje exkluzivní spolupráci šéf Tilaku. I díky tomu obrat Tilaku postupně roste, za uplynulý fiskální rok by objem tržeb měl překročit 60 milionů korun. „Jsme permanentně vyprodaní, nestíháme na měsíce dopředu vyhovět požadavkům trhu,“ dodává.

Myslíte, že Češi jdou stále po ceně, a ne kvalitě?

Ano a ne. Máme třeba bundu, která stojí dvanáct tisíc korun, a je spousta lidí, kteří si řeknou – to je super, česká firma, prodloužená záruka, servis, podpoříme zaměstnanost. Jenže potom přijde outdoorový řetězec se slevou a obdobnou bundu dá za šest tisíc. A lidi si ji samozřejmě koupí. Na druhou stranu to chápu, proč bych měl vyhodit šest tisíc, jen abych podporoval nějakého českého podnikatele? Ušetřit šest tisíc není tak špatné.

Navíc vím, jaké marže na tom prodejci mají. Ani s padesátiprocentní slevou neprodělají. My si nic takového vzhledem k výrobním nákladům v Česku nemůžeme dovolit. Cenově nemohu nikdy konkurovat. Vším ostatním ano, ale cenou ne.

Projevuje se to na odbytu?

Jsme permanentně vyprodaní, takže rozhodně nechci, aby to vyznělo jako stěžování. Nestíháme na měsíce dopředu vyhovět požadavkům trhu. Když nám dnes dá někdo objednávku, tak mu řeknu, že ji dostane na podzim – když půjde vše dobře…

Konkurujete tedy kvalitou.

Jednoznačně a domnívám se, že oprávněně. Jako jediná firma v republice máme licenci na zpracování Gore-Texu. Máme manufacturing (výrobní, pozn. red.) i brand (prodejní, pozn. red.) licence. Ano, jsou zde firmy, které s Gore-Texem pracují, vyrábějí například uniformy pro zahraniční zákazníky, ale my z něj můžeme vyrábět pod vlastní značkou. Druhá taková firma v Česku není. Mohu vyrábět z Gore-Texu třeba pro jiné značky – Mammut, Arc’teryx, North Face. Čili pro kohokoli, kdo má brand licenci pro outdoorové použití.

Ale zpět k té konkurenci. Kromě prémiových materiálů konkurujeme i tím, že jsme český výrobce, šijeme v Šumperku. A také hodně sázíme na prodlouženou záruku a servis.

Které další materiály používáte?

Kromě Gore-Texu je druhým naším velkým dodavatelem americký Polartec. Materiály, jako jsou Powerstretch nebo Polartec Alpha, zná každý příznivec outdooru. Izolace bereme od dalšího amerického výrobce, firmy Climashield. A lehké svrchní materiály dodává legendární japonský Pertex.

Můžete upřesnit, jak funguje ta exkluzivní spolupráce s Gore-Texem? Spolupráci jste vyjednal už v devadesátých letech. Partnerství se tedy v nějakých cyklech obnovuje?

Měl jsem tehdy trochu štěstí, protože licenci na Gore-Tex si nemůžete jen tak koupit. Musíte prokázat, že umíte s materiálem pracovat. Licenci mi samozřejmě mohou vypovědět, ale já jim rozhodně nedělám ostudu, spolupráce funguje velmi dobře. Oni se mnou a výrobky Tilak často a rádi chlubí.

I když… Někdy v devadesátých letech jsme měli namále. Ve firmě Gore si spočítali, že když zaříznou polovinu svých partnerů, tak jim obrat klesne jen o 15 procent, ale přinese jim to obrovskou nákladovou úsporu. Udělali tlustou čáru a řekli, že kdo odebírá zboží v ročním objemu pod nějakou částku, tomu licence skončí. Tuhle „čistku“ jsme naštěstí přežili, požadovanou částku jsme tehdy o kousek přelezli. Ale klidně se mohlo stát, že tu dnes žádný Tilak nemusel být. Teď už ty vztahy jsou jiné, už si to sedlo a myslím, že nám nic nehrozí.

Unikátní Gore-Tex

Hlídá vám nějak Gore-Tex, co a jak vyrábíte?

Samozřejmě, každý nový model jde do jejich laboratoře a ke každému od nich poté dostanu čtyřstránkový atest, zda je to v pořádku. Někdy dostanu doporučení, jak model vylepšit, jindy projde bez jakýchkoli připomínek. Ale neustále musíte dokazovat, že s jejich materiálem dokážete pracovat. Protože jenom firma Gore kromě unikátního materiálu zpracovala kompletní metodiku testování. Všechny další firmy jejich metodiku napodobují. I proto je materiál tak drahý, na rozdíl od těch napodobenin. V obchodě zákazníkovi klidně řeknou, že kalhoty jsou z materiálu, jako je Gore-Tex, akorát je levnější. Ale kdybych to měl srovnat, tak je to, jako kdyby vám u nákupu auta řekli, že třeba Dacia je jako Porsche, jen je levnější. Budete si klepat na čelo, protože Dacii od Porsche každý rozezná. Bohužel v případě outdoorových materiálů tohle zákazník neví a bude věřit prodejci, který mu nakuká, že v případě Gore-Texu platí jen za značku.

Všechny modelové řady posíláte do firmy Gore. Zakázali vám někdy nějakou?

Žádnou. Časem jsem se stal skoro kamarádem šéfa jejich laboratoří, protože jsem se od začátku zajímal o technická a technologická řešení, jak materiály dát dohromady. Gore-texovou licenci máme od jara 1993, takže za tu dobu už opravdu víme, jak s materiálem pracovat. Přiznávám ale, že se párkrát stalo, že nám třeba doporučili pro nějakou konkrétní aplikaci použít jiný typ materiálu. Jenže to bychom museli kvůli několikacentimetrovému kousku koupit materiálovou položku za spoustu peněz a v množství, které bychom nespotřebovali ani za deset let. Vždy však šlo jen o radu, doporučení. Nikdy se nestalo, že by nám model neprošel.

Opravdu je gore-texový materiál pořád natolik unikátní? Je přece jen na trhu už padesát let, nepřišly nějaké jiné a lepší technologie?

Ano, ale firma Gore vůbec nespí na vavřínech – inovují a přinášejí další technologie. V poslední době zatlačili na pilu a mají řadu nových materiálů, které my ani nestačíme zařadit do kolekce. Spousta firem se snaží vyvíjet něco podobného, ale nikdo mi zatím lepší materiál nedonesl. Myslím to naprosto vážně, nikdo mi dosud neukázal lepší materiál ve smyslu vodního sloupce (jak moc je materiál voděodolný, pozn. red.), paropropustnosti (jak dokáže odvádět tělesné výpary, pozn. red.) a životnosti, na kterou se strašně rádo a často zapomíná.

Můžete mi dát nějaký příklad?

Najdete polyuretanovou membránu, která má skutečně dobré zmíněné první dva parametry, ale ona o ně velmi brzy přijde, na rozdíl od Gore-Texu. Životnost se testuje praním v pračce, které simuluje mechanické namáhání. Po každých 24 hodinách se provede test na vodotěsnost tlakovou vodou. Zatímco konkurenční membrány vydržely zátěžový test třeba padesát hodin, Gore-Tex vydržel přes 500 hodin. To je přes dvacet dní v pračce a pořád vodotěsný! Životnost materiálu je tak naprosto neporovnatelná. Samozřejmě že vzhledem k ceně taková bunda není pro každého. Když chodíte na procházku se psem do lesa, nepotřebujete na to bundu za deset tisíc korun. Nikomu Gore-Tex nenutím, ale pokud chce někdo bundu s dobrými parametry a nadlouho, tak je to přesně to, co mu doporučím.

Nejde ta životnost na úkor ekologičnosti? V minulosti právě to bylo firmě Gore hodně vyčítáno…

Řekněte mi, kdo je ekologičtější – ten, kdo si koupí bundu jednou za deset let, nebo ten, kdo si koupí za tu dobu čtyři čínské? Nehledě na to, že u těch čínských vůbec nevíme, kdo a kde je vyrábí, z jakých materiálů, jak se barví atd. Firma Gore má bluesign certifikaci, což je mnohem vyšší stupeň než často zmiňovaný Öko-Tex Standard (mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie vyráběné pouze ze zdravotně nezávadných materiálů, pozn. red.). Bluesign certifikace znamená, že nejen Gore, ale i celý řetězec jejích dodavatelů mají uzavřenou výrobu, z níž nesmí nic unikat do vody, do vzduchu, nikam. Důsledkem zavedení těchto certifikátů bylo, že jsme třeba přišli o některé materiály, které jsme měli velmi rádi a které měli rádi naši zákazníci. Jenže subdodavatel nesplnil přísné limity pro bluesign certifikaci, a Gore ho proto zcela suše zařízl a nám materiál škrtl z nabídky. Takže nějaké zkazky o neekologičnosti jsou zcela mimo.