Jak se mohou restaurace udržet při životě? Podnikatel z Vietnamu přináší návod

PRAHA Jak tuhle krizi přečkat? Takovou otázku si pravděpodobně v poslední době položil každý, kdo podniká v gastronomii. Přestože se koronaviru už nejeden podnik podařilo zlikvidovat, ostatní si stále lámou hlavu nad tím, jak vydělat alespoň na nájem a platy zaměstnanců. S nadějnou strategií proto přišel podnikatel vietnamského původu Do duy Hoang.

Židle nohami nahoru, zákaz vstupu a výdej jídla maximálně přes okénko či rozvoz. Takový obraz dnes nejlépe vystihuje skomírající restaurační byznys, který přitom donedávna symbolizoval veselí.



Hoang však přišel s nápadem, jak by si i v této nelehké době mohly restaurace přilepšit. Na webovou platformu Youtube nahrál video s ,návodem´ pro podnikatele v gastronomii, pomoci by jim prý mohla vzájemná spolupráce s provozovnami, které i přes vládní restrikce zůstávají otevřené.



„Nikdo nikomu nemusí platit provizi - na rozdíl od rozvozu, při němž restauracím zůstávají velmi nízké marže. Je to mnohem jednodušší a efektivnější než to, co dělá většina restaurací teď,“ vysvětlil pro Lidovky.cz Hoang, který donedávna provozoval vlastní česko-vietnamskou restauraci Bohemia Café v Hanoji. Nyní už několikátý měsíc dodává vietnamské speciality do tradičního Branického lahůdkářství.



„Zpočátku jsme dělali jenom závitky, ale zájem lidí byl tak velký, že jsme na žádost lahůdkářství začali dělat obrovské hrnce s nudlemi. Tohle by mohli jednoduše udělat i české restaurace, kupříkladu z italské kuchyně by tam mohly nabízet těstoviny, bruschetty, pizzu a podobně,“ říká. „Možná, že zjistíte, že jste schopni nabízet i něco, co je mimo váš koncept. Především jde ale o to, abyste vytvořili práci pro vaše lidi a pokusili se nějakým způsobem přežít tuhle zimu,“ vzkazuje ve videu. Problém ale podle něj je, že takovou spolupráci zatím české restaurace nenavázaly.

Kromě záchrany pro restaurační byznys by takovou spolupráci podle Hoanga uvítaly i samotné prodejny. „Ať už jde o večerky, pekařství, řeznictví nebo třeba lahůdky v ulici - jim to zpestří nabídku a přivede nové zákazníky, svoje zákazníky si tím budou udržovat také restaurace,“ říká.

Z původního plánu si po návratu z Vietnamu otevřít v Česku vlastní restauraci kvůli covidovým opatřením totiž nakonec sešlo, strategie však Hoangovi a jeho ženě zůstala. „Když pak navíc zavřely školy a nám zůstaly doma děti, neměli jsme vůbec kapacitu, abychom dělali něco dalšího, takže zůstalo jen u hledání způsobů, jak to případně dělat, až krize skončí. Z našeho soukromého byznys plánu nakonec vznikl nápad, že se o strategii, jak přežít za tohoto stavu, raději podělíme,“ říká pro Lidovky.cz.



Že taková spolupráce může nést ovoce, Hoang dokázal v pražském Braníku, nyní by rád inspiroval další podnikatele. „Sice to není řešení, které by spasilo celé odvětví, určitě to nemůže někomu kompenzovat příjem z alkoholu a nepokryje to ani velké nájmy v centru Prahy, ale je to dobrý způsob, jak se může mnoho nezaměstnaných kuchařů a zavřených provozů udržet při životě v oboru,“ sdělil. „Když zásobím jídlem třeba pět provozoven, tak vydělám ještě víc, než kdybych měl jen tu restauraci.“



„Moc si totiž neuvědomujeme, že tady nejde jenom o záchranu restaurací, ale také o všechny ty kuchaře, kteří jsou už měsíce bez příjmu. Je možné, že se za rok nebo dva na ten obor úplně vykašlou a Česká republika ztratí celou generaci skvělých kuchařů - a to jen proto, že jsme tady pro ně neměli během celého roku řešení, takže budou nuceni dělat jiné věci, než vařit. A to by byla škoda,“ dodává.