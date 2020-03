Jak uzavřu kontrakt, když nemůžu na krok z Česka? Stát zaplatí zahraniční spojku

PRAHA Modelový příklad: mám v Mexiku rozjednaný prodej bezpečnostního softwaru, chybí jen dohodnout cenu a podepsat smlouvu. Ale nemůžu z Česka kvůli zavřeným hranicím. Šance, že nadějný obchod nespadne pod stůl, existuje. Zastupitelské úřady v Mexiku mi nově pomůžou s hledáním prostředníka, který jej dokončí.

Hranice uzavřené kvůli šíření nového koronaviru donutily jednat české ministerstvo zahraničí. Určilo deset pilotních zemí – třeba Mexiko, Velkou Británii nebo Japonsko – kde naši diplomaté vybrali firmy, které exportérům pomůžou.

„Podnikatelé nemůžou nyní vycestovat a my nechceme, aby přišli o obchodní příležitosti. Naši diplomaté v příslušných zemích jim zprostředkují služby vybraných poradenských společností, které je po dohodě můžou zastoupit na jednáních,“ popsal LN náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa.

PILOTNÍ ZEMĚ Maroko Japonsko Mongolsko

Indie

Vietnam

Bosna a Hercegovina

Peru

Čína

Velká Británie

Mexiko

Do programu pro vývozce může přijít ihned pět milionů korun a podle potřeb firem může resort do banku nasypat až 50 milionů za rok. „Nabízíme, že na služby poradenských firem přispějeme 70 procenty z účtované částky,“ upřesnil Tlapa. Tuto pomoc schválila ve středu vláda.

Iniciativa vznikla z popudu samotných podnikatelů, pro něž se během posledních týdnů radikálně změnila byznysová perspektiva. Na hodně temnou.



Za podnikatele s ministerstvem jednala Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Právě tyto zastřešující informace sbíraly podněty z narušených obchodních životů svých členů.

Firmy se zajímaly například o to, jak to bude s dodávkami jejich zboží, jak si poradit s proměněnou logistikou. Zároveň hledají místní partnery, kteří by jim pomohli s vymýšlením obchodních příležitostí, až se situace uklidní.

„Nejčastěji kromě logistiky směřovaly dotazy českých firem na oblast zdravotnického vybavení nebo bezpečnostního softwaru,“ dodal náměstek Tlapa s tím, že klíčové informace a kontakty se podnikatelé dozví na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí.