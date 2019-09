Jan Papež: Čeští klienti Neckermannu nemusí propadat panice, kryje je naše legislativa

Lidé, kteří mají v nejbližší době odjet s CK Neckermann na zájezd, se nemusí obávat, že by neodcestovali. V rozhovoru na to upozorňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláři ČR Jan Papež. Podle něj ale zákazníci, kteří s Neckermannem mají jet například v zimě na hory, však už s ním nejspíš neodcestují. Peníze ale dostanou zpět. Česká pobočka CK Neckermann omezila provoz po krachu své mateřské firmy Thomas Cook.

Lidovky.cz: Neckermann přestal prodávat zájezdy. Co se přesně teď děje, jaký to má dopad?

Myslím, že to nebude mít žádný reálný dopad na klienty. CK Neckermann působila v Česku především jako prodejce zájezdů do středomoří a na lyže. To znamená, že určitě to bude mít dopad na zimní sezonu, kdy přestala prodávat tyto zájezdy. Prostor, který obhospodařovala tato firma se tak uvolní. To je výhoda pro jiné kanceláře, na které se teď tito klienti obrátí. Na druhou stranu jiné kanceláře nemusí mít tak velkou kapacitu, jako byla ta, kterou měl k dispozici Neckermann. Teď se tedy neví, co se s tou kapacitou přesně stane.

Lidovky.cz: Víte, jakého počtu lidí a zájezdů se to může dotknout?

Co se týče zimních hor, tak Neckermann patřil mezi silné hráče na tuzemském trhu a jezdilo s ním řádově několik tisíc lidí. Skutečně ale v tuto chvíli není jasné, co bude s těmi, co si zájezd již koupili.

Lidovky.cz: Ti, kteří mají zájezd zakoupený třeba teď na říjen, odjedou na svou dovolenou?

Lidé, kteří mají dovolenou v krátkého časového horizontu několika týdnů, tak určitě odcestují, protože kancelář jim již koupila letenky a garantuje ubytování. Informovalo mě o tom vedení kanceláře. Ti lidé tedy odjedou. Přesto ale doporučuji, aby se s CK Neckermann spojili a domluvili se, jak to přesně bude.

Lidovky.cz: Lze říct, jak velká je CK Neckermann na českém trhu?

Patří mezi středně velké cestovní kanceláře, řekněme do první dvacítky.

Lidovky.cz: Kdy naposledy jsme v Česku viděli takový konec cestovní kanceláře?

Pokud bychom brali krach britské kanceláře Thomas Cook, jejíž součástí je Neckermann, je patrně největší krach v novodobé historii, řekněme od 90. let.

Lidovky.cz: A co se týče Česka a Neckermannu?

U nás bylo v minulosti několik případů. Vzpomeňte například Tomi Tour, kterou založil Václav Fischer a byl v ní partnerem. To byl největší krach. Je nutné říct, že pád Tomi Tour skutečně poškodil klienty. Tento krach ale neberu jako něco, co by mělo v lidech vyvolávat paniku. Česká pobočka Neckermann je velmi seriózní a přistupuje k tomu zodpovědně a zároveň má právní soběstačnost. Lidé rozhodně tedy nemusí propadat panice. Čeští klienti jsou krytí naší legislativou, takže se určitě dostanou ke svým penězům a mohou si koupit zájezd u někoho jiného.

Lidovky.cz: Proč podle vás zkrachoval Thomas Cook?

To je poměrně složitá otázka. Primárně jde ale o potíže s peněžními toky. Samozřejmě jen spekuluji. Podívejte se, jak se v nedávné minulosti chovala britská vláda k některým destinacím, kdy to pro Thomase Cooka muselo být ekonomicky nepříjemné.

Lidovky.cz: Co tím máte konkrétně na mysli?

Například, když britská vláda doporučí občanům necestovat do Egypta, ačkoliv tam celá Evropa jezdí. Nebo pokud tamní vláda doporučí nejezdit na Srí Lanku, kam Evropa jezdí, tak to ve chvíli, kdy tam ti Britové nejedou, znamená pro kancelář obří ztráty. Už má totiž předplacené hotely. Tyto peníze ale nedostane zpátky, protože hotely budou argumentovat, že jiné cestovky tam jezdí.

Zároveň musíte dostat klienty z této destinace a nové nepřivezete, takže to znamená ztrátu v letecké dopravě. Jde tedy o obří ztráty, do kterých dostala Thomase Cooka svým způsobem i britská vláda svými populistickými rozhodnutím. To však může být jen jeden z mnoha důvodů.