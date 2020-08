‚Je to bída, spousta restaurací zůstala zavřená a nevidí naději.‘ Budapešť si na turisty bude muset počkat

Budapešť Kvůli pandemii do Budapešti zatím mnoho zahraničních turistů nepřijelo a podle zavřených hotelů a restaurací je to znát. Navíc, od úterý se hranice Maďarska pro turisty uzavřou.

Proslulou Andrássyho třídou poslední měsíce prošlo jen pár turistů. Ulice v Budapešti, jež před pandemií koronaviru žily hlavně díky zahraničním návštěvníkům, zejí prázdnotou – a to i přesto, že jsou maďarské hranice otevřené. Jenže to se změní.

Aby Maďarsko zabránilo dalšímu šíření koronaviru, nejméně na měsíc uzavře hranice. Výjimku budou mít pouze vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty, oznámila včera vláda premiéra Viktora Orbána.



„Je to bída.“

Pro Budapešť to bude další rána. Některé hotely kvůli nízké obsazenosti pokojů dokonce ani neotevřely. „Hotely, jež otevřely, jsou v současné době obsazené maximálně z deseti procent,“ potvrdila pro Lidovky.cz ředitelka agentury MojeMaďarsko Dorotka Nikolicza. Některé hotely otevírají jen v případě, že o pobyt v nich projeví zájem větší skupina lidí. „Ty ztráty se zatím vyčíslit nedají, ale budou obrovské,“ dodala Nikolicza.

Jinak to nevypadá ani v místních restauracích. „Je to bída, spousta restaurací zůstala zavřená a už ani nevidí naději, že by se znovu otevřely,“ popisuje Nikolicza.

Na rozdíl od Budapešti podniky v centru Prahy v nejhorších časech drželi těsně nad hladinou samotní Češi, Maďaři se ale rozprchli spíše do lázní. „V posledních měsících stoupl počet Maďarů, kteří jezdí do místních lázní, a asi polovina hostů jsou teď místní,“ potvrzuje Nikolicza.

Podnikům v centru Prahy se ve srovnání s maďarskou metropolí podařilo po koronapauze probudit docela obstojně. Doba, kdy krásy Prahy zůstaly na odiv výhradně Čechům, během léta pominula a ulicemi už se zase linou cizí jazyky. „Paříž východu“ ale zůstala napospas pandemii.

„Litujeme, máme dočasně zavřeno.“ Podobné nápisy stojí za zavřenými dveřmi desítek budapešťských restaurací, kaváren, barů i hospod. Jak dlouho tam visí, připomíná jen několik dopisů, které listonoši prohodili škvírou mezi dveřmi kdysi oblíbených podniků. Zavřeno má i většina významných památek.

Lázně za polovic a bez roušky

Fronta se stojí jen před vchodem do známých Széchenyiho termálních lázní – vstupné je teď totiž za polovic. I když jsou roušky v Maďarsku povinné jen v obchodech a v hromadné dopravě, v zástupu před lázněmi si ji musí nasadit každý. Poté, co rekreant přijde na řadu a tamní pracovníci mu na dálku změří teplotu, léčivých koupelí už může užívat bez roušky.

„Maďaři nemají rádi, když jim někdo cokoli diktuje, roušky spousta z nich nenosila, ani když byly povinné,“ přiznává Nikolicza. Podle ní ale vláda uvažuje, že od září znovu zpřísní i toto opatření. Maďaři, kteří se budou vracet ze zahraničí, budou navíc muset od září do karantény.

Do Maďarska letos v červenci zavítalo na 33 tisíc Čechů. „Češi Maďarsko letos volí i místo jiných destinací, do nichž se není jednoduché za současné situace dostat,“ řekla pro Lidovky.cz majitelka cestovní kanceláře Victoria Jitka Jará.

S létem obvykle turistická sezona nekončí. Navštívit Maďarsko a využít tak různých protikrizových slev však nyní budou podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže pravděpodobně moci jen turisté s předplaceným pobytem.