Česku se nabízí výhodný nákup ropy k doplnění rezerv. Pro ministerstvo průmyslu to však prý není priorita

Praha Současný propad cen ropy na světových trzích by mohl vést k dokoupení této suroviny do státních hmotných rezerv. Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr v úterý ČTK řekl, že se zdá, že takto výhodná doba k nákupu dlouho nebude.

Česko od jara 2017 neplní směrnici Evropské unie, která požaduje po státech, které ropu netěží, aby měly zásoby minimálně na 90 dní. Česko má nyní zásoby na 84 dní. Švagr ale nechce výběrové řízení vypsat bez souhlasu vlády, pro kterou podle něj není záměr prioritní. Aktuální vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu ČTK shání.

„Bez souhlasu vlády nemohu takhle velký tendr vypsat. Na začátku března jsem kvůli tomu poslal dotaz na ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ministerstva ale nemá doplnění zásob v tuto chvíli kvůli boji s pandemií koronaviru prioritu,“ uvedl Švagr. Podle informací ČTK by 80 000 tun takzvané sladké ropy mohlo aktuálně vyjít zhruba na 350 milionů korun, dříve se hovořilo až o miliardě.

Ropný trh v posledních dnech a hodinách zažívá bezprecedentní pokles cen. Cena severomořské ropy Brent se dnes poprvé za 18 let propadla pod hranici 20 dolarů za barel. Za jejím poklesem jsou i nadále především negativní dopady koronavirové krize na poptávku. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v květnu se dnes vrátila do záporného pásma, kam se poprvé dostala v pondělí. Znamená to, že prodejce musí kupujícímu za každý odebraný barel ještě zaplatit. Citelně klesá ale i červnový kontrakt.

SSHR v minulých letech opakovaně po vládě požadovala, aby doplnění ropy nebo ropných produktů do státních zásob schválila, nikdy ale neuspěla. Například v roce 2017 správa navrhovala buď nákup 80 000 tun takzvané sladké ropy, nebo 50.000 metrů krychlových nafty a 26 000 metrů krychlových benzinu. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po zamítavém stanovisku vlády uvedl, že navýšení zásob zablokovali ministři za hnutí ANO.

O možném přikoupení ropy do nouzových zásob se jednalo už v roce 2015. Mělo jít o 100 000 tun takzvané sladké ropy, tedy nízkosirné neruské ropy, za více než miliardu korun. Bezpečnostní rada státu ale nákup nepodpořila. Nákup ropy podporoval tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), podle dřívějších informací s ním naopak nesouhlasil bývalý ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO). Nízkosirnou ropu SSHR v zásobách zatím nemá, v případě nutnosti by mohla být použita pro zpracování v rafinérii v Kralupech nad Vltavou.