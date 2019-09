Jedinečný trezor v centru Prahy. Cennosti si sem může uložit každý

Praha Bezpečnostní schránky jsou oblíbeným řešením pro uchování cenností. Nabízí je především banky, ale na trhu jsou i další poskytovatelé. Jedno ze světově nejmodernějších řešení v tomto oboru najdeme v centru Prahy. Uložit cennosti si sem může prakticky kdokoli a zároveň kdykoli, nepřetržitý provoz zajišťují roboty.

V centru Prahy, v ulici Na Poříčí číslo 17, stojí na první pohled relativně nenápadný dům, jehož parter působí jako vcelku běžný vstup do bankovní pobočky či pobočky pojišťovny. Však tu také jsou i reklamní poutače na pojišťovací služby. Uvnitř se ale ve skutečnosti nachází propracovaná a fascinující technika (a nejen ta), která zajišťuje ochranu cenností všeho druhu. Uložit si je sem můžete třeba i vy.

Společnost anji s.r.o. tu totiž pod značkou 24Safe provozuje robotizovaný trezor s bezpečnostními schránkami. Za částku od 390 korun měsíčně si sem lze uložit cennosti všeho druhu. Firma se chlubí tím, že víc v bezpečí už vaše cennosti být snad nemohou, služba ctí naprosté soukromí klientů, uložené cennosti jsou pojištěny a nájemce schránky (či další oprávněná osoba) k nim má přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jak to funguje, jsme byli zjišťovat na vlastní kůži.

„Při příchodu se uživatel svou klientskou kartou s čipem identifikuje u terminálu, ten mu přidělí číslo výdejního místa,“ ukazuje nám první krok Petr Thomson, ředitel 24Safe. S výdejním číslem už přecházíme k turniketům, které vedou k sestavě výdejních místností, k té správné uživatele navedou světelné tabule.



Identifikační kartu neschováváme do kapsy, budeme ji ještě několikrát potřebovat: poprvé hned u turniketů, které nás pustí do chodby k jednotlivým výdejním místům. Tady nacházíme to naše s číslem 3 a kartou opět otevíráme vstupní dveře. Když se za námi zavřou, nacházíme se v naprostém soukromí v jednoduché a útulné místnosti, která má bílý mramorový pult, na jehož kraji se nachází další terminál s displejem.

Zajímavější jsou ovšem dvířka, která se nachází přímo v pultu. Kartu přikládáme k terminálu, zadáváme PIN (lze použít i otisk prstu) a po krátké chvilce čekání se dvířka otevírají a objevuje se v nich malá bezpečnostní schránka. Když naši návštěvu dokončíme, stačí na dotykovém displeji zmáčknout tlačítko Uložit, schránka opět zmizí kdesi v útrobách budovy a my odcházíme.

24safe umožňuje lidem uložit si cennosti v centru Prahy. Ochrání je fascinující technika.

Na první pohled velmi jednoduchý systém samozřejmě v pozadí vyžaduje řadu složitých řešení a postupů, které dohromady zaručí onu špičkovou bezpečnost. „Před první návštěvou si službu může klient objednat na internetu, zde v klientském centru pak jen podepíše smlouvu a dostane svou přístupovou kartu,“ vysvětluje Thomson, jak zákazník schránku získá. PIN potřebný k ověření totožnosti klienta si už pak zákazník vygeneruje sám, rovněž si může sám přidávat do systému identifikační otisky prstů. Jen nájemce schránky tak určuje, kdo k ní bude mít přístup a jak.

Největší robotizovaný trezor

To nejzajímavější na celé technologii 24Safe se ukrývá přímo v podzemí budovy, které celá patří provozovateli služby. Jde o soustavu dvou trezorových místností, z nichž každou „obsluhuje“ trojice robotů. Přístup ke schránce má právě jen robot, který ví, komu může jakou schránku vydat. Informace o tom, komu která schránka patří, jsou přitom uloženy s cennostmi právě uvnitř trezoru a nikdo se k nim nedostane: „Z vnějšku umíme do vnitřního systému pouze uložit novou informaci, třeba o novém klientu, jde však jen o komunikaci tímto jedním směrem,“ vysvětluje Thomson základní zabezpečení digitálního rozhraní, které je pro fungování nezbytné.

Trezorové místnosti samotné jsou fascinující konstrukce. Jsou asi 15,5 metru dlouhé, 5,5 metru široké a 4,5 metru vysoké. Po jejich stranách jsou „naštosovány“ jednotlivé bezpečnostní schránky, uprostřed je ulička, ve které se pohybují robotičtí „podavači“. Do útrob trezoru můžeme během naší návštěvy nahlédnout jen za pomoci kamerového systému, který nad celou budovou bdí. „Člověk sem přístup nemá, do trezoru se vstupuje jen v případě servisních zásahů, ty se dějí prostřednictvím dodavatelské firmy,“ upřesňuje Thomson.

„Naše trezory splňují parametry bezpečnostní třídy 10,“ chlubí se Thomson a vysvětluje, co to v praxi znamená: „Technici společnosti Gunnebo, která nám celou trezorovou technologii dodávala, nám vysvětlili, že kdyby se chtěl do trezoru někdo provrtat, trvalo by to za pomoci pneumatického kladiva asi tři dny nepřetržité práce.“ Třída 10 zároveň podle Thomsona zaručuje i vysokou odolnost vůči výbušninám a dalším způsobům násilného vniknutí. Na maximální bezpečnosti se podílí i zmíněná robotizace. „Když chcete v bance ke své schránce, musí někdo trezor otevřít a vstoupit do něj, nebo do něj vpustí dokonce vás. Tím je samozřejmě zabezpečení dočasně narušeno. Náš trezor je ovšem zabezpečený neustále,“ vysvětluje šéf 24Safe.

24safe

Trezor je dále vodotěsný, takže ho neohrozí ani případné ničivé povodně. Samozřejmostí je automatický hasicí systém, který na základě molekulové analýzy vzduchu rozpozná případný kouř a konkrétní místo hasí za pomoci speciálního aerosolu, aby nedošlo k poškození obsahu schránek. Další zabezpečení zajišťují různá pohybová, otřesová a další čidla. „Je to nejvyšší úroveň zabezpečení, jakou může běžně klient dostat. Doma si něco takového nevybudujete,“ tvrdí Thomson. Vyšší úroveň zabezpečení než u trezoru 24Safe najdeme v Česku jen v ČNB – trezor centrální banky má bezpečnostní třídu 11.

„Schránek tu máme momentálně celkem 11 500,“ říká Thomson. Díky tomu jde o největší úložiště bezpečnostních schránek svého druhu na světě, v Česku je svou robotizací rovněž jedinečné. Navíc u 24Safe chystají rozšíření až na zhruba 13 500 schránek. Trezor při něm nebude stavebně rozšířen, to už by nešlo. Jen se změní poměr různých velikostí schránek: zákazníci mají největší zájem o ty nejmenší, ty tak u 24Safe přidají a uberou některé větší schránky. Velikostí tu nabízí celkem pět, liší se vždy jen výška schránky. Ta se pohybuje v rozmezí 5 až 18,6 centimetrů, což jasně určuje, co si lze dovnitř uložit. Nosnost schránek je maximálně 25 kilogramů.

Zlato i klíče od auta

Co si zákazník do bezpečnostní schránky uloží, je v podstatě jen na něm. Pravidla služby samozřejmě vylučují ukládání některých věcí, jako zbraní, střeliva, výbušnin a hořlavin, chemikálií a také potravin. Jinak se ovšem fantazii téměř meze nekladou. 24Safe se chlubí tím, že umožňuje do schránek ukládat hotovost, což většinou banky odmítají (ty chtějí, aby měl klient peníze na účtu). Firma navíc to, že u ní máte bezpečnostní schránku, na rozdíl od banky nehlásí ČNB.

„Zákazníci si k nám mohou ukládat například věci sentimentálního charakteru: pramen vlasů dítěte, první fotky, hračky z mládí, fotografie ze základní školy a podobně,“ nastiňuje Thomson, co zákazníci do schránek nejspíš dávají. „Jde jednoduše o věci, které pro nás mají citovou hodnotu, aniž by měly zásadní hodnotu finanční. Jejich ztráta při nenadálé události doma by nás ale mohla mrzet,“ vysvětluje. Oblíbenými ukládanými věcmi mohou být různé smlouvy a dokumenty, akcie a další cenné papíry.

„Skvěle se schránka hodí třeba na uložení náhradních klíčů od auta, bytu, či třeba chaty. Kdo třeba nejezdí na chatu přes zimu, už se mu možná stalo, že během této pauzy klíče doma někam zašantročil. U nás je vždy snadno najdete,“ láká Thomson roztržité a zapomnětlivé.

Dalšími typickými ukládanými věcmi jsou klasické cennosti: šperky, drahé kameny, zlato i zmíněná hotovost. „Uložit si sem můžete třeba svou sbírku hodinek, či cokoli dalšího, co vám doma bez pokročilejšího trezoru pojišťovna jen tak nepojistí,“ říká Thomson a dodává: „Jednoduše si nemusíte pořizovat trezor za padesát až sto tisíc, stačí si pronajmout schránku za 390 korun měsíčně. Ta zajistí úroveň zabezpečení, jaké doma nikdy nedosáhnete.“

Důvěryhodnost

Služba 24Safe funguje od září roku 2015, celé vybavení a zabezpečení bylo budováno od roku 2013. Firma si zakládá na maximální důvěryhodnosti, což je i jeden z důvodů, proč v roce 2017 do tohoto projektu vstoupila skupina Czechoslovak Group. „Značka 24Safe nebyla moc známá, často jsme se tak zaštiťovali značkou pojišťovny Allianz, která s námi od počátku spolupracuje a pojišťuje schránky,“ vysvětluje Thomson, jak firma od začátku stavěla svůj důvěryhodný obraz.

„Přítomnost ve skupině pro nás znamená stabilitu silné společnosti, která je u veřejnosti známá tradičními českými značkami jako Tatra, Avia, Prim a podobně. My jsme malá firma a můžeme kombinovat pružnější fungování se zázemím velkého holdingu,“ popisuje šéf 24Safe výhody, které projektu CSG přináší.

Jediný automatizovaný systém úschovy bezpečnostních schránek v Česku je tak v českých rukou a zákazníci se na něj mohou spolehnout: při výpadcích proudu, ve 3 hodiny ráno, na Štědrý den, prostě kdykoli.