‚Jednejte s námi stejným způsobem.‘ Trumpova společnost žádá vládu o slevu na nájemném za svůj hotel

WASHINGTON Společnost The Trump Organization, která zastřešuje podnikatelské aktivity rodiny amerického prezidenta Donalda Trumpa, žádá federální vládu o slevu z nájemného za luxusní washingtonský hotel Trump International Hotel. Důvodem jsou podle deníku The New York Times dopady pandemie nemoci covid-19.

Společnost, kterou řídí Trumpovi synové Donald mladší a Eric, hotel ve Washingtonu nedaleko Bílého domu provozuje, budova ale patří federální vládě. Na základě dlouhodobé smlouvy o pronájmu firma ročně státu na nájemném odvádí přes tři miliony dolarů, měsíční nájemné tak činí zhruba 260 000 dolarů. Hotel je nyní kvůli koronaviru takřka prázdný, proto The Trump Organization žádá od státu slevu, případně odklad platby.

Eric Trump deníku The New York Times potvrdil, že rodinná firma s příslušným vládním úřadem vyjednává. Cílem je dosáhnout podobné úlevy, jaké mohou získat jiní nájemci federálního majetku. „Jednejte s námi stejným způsobem,“ uvedl Trumpův syn Eric v prohlášení. ‚Aliance pštrosů.‘ Ke čtveřici lídrů popírajících hrozbu pandemie koronaviru může přibýt i Trump Již na počátku dubna americká média uváděla, že konglomerát The Trump Organization od března neformálně jedná s německou bankovní institucí Deutsche Bank o odkladu splatnosti půjček. Rodinná firma se rovněž obrátila na floridský okres Palm Beach kvůli možnému odkladu či odpuštění nájmu za pozemek, na kterém je golfové hřiště Trump International Golf Club. Toto hřiště je ve městě West Palm Beach nedaleko Trumpova letoviska Mar-a-Lago, kde šéf Bílého domu často pobývá. Preventivní opatření proti koronaviru a s tím související hospodářský útlum včetně propouštění dopadly i na Trumpovy podniky v Las Vegas, v New Jersey a také na letovisko Mar-a-Lago. K fondům záchranného balíku, který Kongres na konci března odsouhlasil, ale Trump ani jeho rodina přístup nemají, zakazuje to totiž konkrétní ustanovení v zákoně, poznamenal server The Daily Beast.