‚V onlinovém rybníčku se nám daří plavat,‘ říká Václav Staněk, jehož firma s obuví vykazuje stamilionový obrat

PRAHA/ZLÍN Začínal v den svých osmnáctin se třiceti tisíci v kapse, teď jeho firma s obuví Vasky navzdory krizi eviduje stamilionový obrat. Václav Staněk vypráví o tom, co stojí za podnikatelským úspěchem v době, kdy jsou zavřené prodejny. „V onlinu jsme začínali, v tom rybníčku se nám daří plavat,“ říká v rozhovoru třiadvacetiletý rodák ze Zlína.

Lidovky.cz: Ekonomika kvůli covidovým opatřením skomírá a spousta podnikatelů má minimální tržby. Vy ale říkáte, že za sebou máte zatím nejúspěšnější rok s obratem okolo 130 milionů korun. Čím to je?

Jak ale během pandemie rostla e-commerce a online svět jako takový, protože lidé nemohli do prodejen, paradoxně nám to pomohlo - my jsme v onlinu začínali a díky tomu se nám v tom rybníčku daří plavat. To přisuzujeme právě našemu růstu i během roku, který z hlediska ekonomiky nebyl vůbec příjemný. Ano, stejně jako ve všech předchozích letech jsme i v během roku 2020 sledovali růst. Ale ani na nás nenechala pandemie nit suchou, postihla zejména naše kamenné prodejny, navíc jsme za těchto podmínek otevírali novou prodejnu na pražských Příkopech - tam se samozřejmě pohybujeme ve vyšších nákladech než u našich ostatních prodejen. Brali jsme to jako velkou výzvu, ale zatím jsme měli ze zhruba 90 dnů otevřeno 25.

Lidovky.cz: Jde tedy o přirozený růst? O kolik by byl podle vás výraznější, kdyby byly otevřené kamenné prodejny?

Zatím moc nemáme, s čím to porovnat. Za rok 2019 se prodalo nějakých 12 tisíc párů bot, oproti tomu loni to bylo téměř 60 tisíc párů, takže evidujeme čtyřnásobný růst, ale jestli by byl za normálních okolností šesti nebo sedminásobný, nedokážu říct. Co ale víme je, kolik nám uteklo za tržby na prodejnách - a tam se bavíme o deseti milionech korun.

Václav Staněk (23) Založil obuvnickou značku Vasky ve svých 18 letech, kdy se rozhodl, že naváže na zlínskou obuvnickou tradici z dob Tomáše Bati. Za počátečních 30 tisíc korun a pomoci jeho kamarádů vytvořil web, nafotit fotky a začal šířit povědomí o Vaskách. Nejprve boty prodával po kavárnách, kam si je lidé chodili zkoušet. Pět let od svého založení má značka 6 prodejen ve čtyřech městech České republiky, stamilionové obraty a ambice dostat se za hranice. Sám Staněk i jeho značka Vasky za dobu podnikání obdrželi několik ocenění. Kromě Vasek je spolumajitelem značek Bagind, Wuders a Paon.

Lidovky.cz: Když se teď díváte na zavřené pobočky, nelitujete toho, že jste s novou prodejnou Na Příkopě ještě nepočkali?

Nelituji ničeho. Když jsem se na to díval z finančního hlediska, tak i kdyby bylo zavřeno další půlrok, stále by to pro nás bylo udržitelné. Ale věřím, že ty podmínky už budou přívětivější. Plus máme nárok na nějaké kompenzace od státu - ty se nám ale zatím nedaří řešit. Doufáme už v úlevu. Přece jen jsou to Příkopy, kde je velká frekvence lidí.

Lidovky.cz: Jaký byl tedy zájem zákazníků, když jste na pár týdnů před Vánoci měli otevřeno?

Obrovský. Prosinec je obvykle vrchol sezóny, takže zájem i tržby byly alespoň v tom krátkém úseku veliké. I když jsme samozřejmě museli akceptovat podmínky vlády a dodržovat na prodejně určitý počet zákazníků, venku se tvořily fronty.

Lidovky.cz: Vrátí se po otevření kamenných prodejen lidé ve stejném počtu?

Doufám, že ano. Netroufám si sice odhadovat kdy, ale myslím, že to ještě minimálně půl roku potrvá.

Lidovky.cz: Obuv navíc patří mezi zboží, které se bez zkoušení kupuje těžko...

Ano, jenže je tady zima a když lidé nemohli jinak, kupovali je i přes internet. Od prvních týdnů na jaře jsme vymýšleli, jak online nákupy co nejvíce zákazníkům usnadnit. Dali jsme tedy dopravu zdarma, což u nás není běžné. A zároveň jsme prodloužili lhůtu pro vrácení zboží na 30 dnů, aby lidé měli čas na vrácení v případě, že nesedí. Během té počáteční paniky, kdy se nevědělo, co bude, bylo vidět, že lidé raději šetří, ale po pár týdnech se prodeje rozjely.

Lidovky.cz: Co se teď nejvíce prodává?

Obrovská poptávka byla samozřejmě po zimním zboží, některé modely nám dokonce chyběly. Především se prodávají naše farmářky a dámské zimní modely.

Lidovky.cz: Na jaře jste se zapojili do výzvy „Česko šije roušky“, děláte i teď něco, co byste jako obuvnická firma nebýt koronaviru nedělali?

Neřekl bych, že se na nás ten „pandemický“ byznysový model nějak podepsal. Zkoušeli jsme výdejní okénka, ale ani ty se z hlediska nákladů nevyplatily, takže teď opravdu fungujeme výhradně online - to je asi hlavní změna. Na jaře se nám podařilo ušít přes deset tisíc kusů roušek, ty jsme rozdali nemocnicím, řidičům tramvají a dalším potřebným. Teď už koupíte textilní roušku v každé trafice za 15 korun, za tolik my roušku ani nevyrobíme, takže už je nešijeme. A ani je neprodáváme jako jiní.

Lidovky.cz: Značku Vasky jste založil v den svých 18. narozenin. Z čeho lze v takovém věku financovat rozjezd společnosti? Pomáhal vám s tím někdo?

Začínal jsem s třiceti tisíci korun, které byly z vlastních zdrojů, protože už tehdy jsem dělal nějaké podnikatelské krůčky. Nějaké finance přinášela také atletika, které jsem se dříve docela intenzivně věnoval. Začínal jsem prodejem přes sociální sítě.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl zrovna pro boty?

Že chci podnikat jsem věděl už ve 14 letech. Vlastně odmalička jsem se rád seberealizoval a neustále něco tvořil, ať už šlo o lego, malování nebo vymýšlení různých projektů. Takže pak už jsem jen hledal cestu. Následně jsem podlehl online světu a marketingu - to je nám mladým blízké. Chtěl jsem původně udělat e-shop s cizími značkami. Ale nakonec jsem si říkal, proč prodávat cizí věci, když můžu vytvořit něco vlastního. A protože pocházím ze Zlína, mám přečtenou každou knížku Tomáše Bati a můj taťka vyrábí pracovní boty, tak jsem se rozhodl, že by to mohlo být to pravé. A tak to celé začalo.

Lidovky.cz: S výrobou a prostory vám ze začátku pomáhal tatínek?

Ve výrobně taťky jsme vyráběli celý první rok. Ale pak přestala stačit kapacita, tak jsme začali vyrábět i v dalších výrobnách, kde nám jsou schopni splnit jasné požadavky na kvalitu a známe tamní lidi. Teď Vasky vyrábíme v pěti výrobnách.

Lidovky.cz: Jak jste zmínil, dříve jste se věnoval atletice, zastavila vás ale těžká forma cukrovky. Nebýt toho, existovaly by Vasky?

Je pravda, že to často v médiích zní tak, že jsem díky nemoci s obuvnictvím začal. Ale ve skutečnosti cukrovka přišla, když už jsem podnikal. Takže ano, existovaly. Vasky jsem založil asi o půl roku dříve, než mi lékaři potvrdili cukrovku.

Lidovky.cz: Jaké byly začátky? Šly obchody, jak jste si představoval?

Vůbec ne. V 17, kdy jsem začínal tvořit, jsem měl velké představy o tom, jak všechno hladce pojede. Ale realita byla jiná a než se obchody pořádně rozjely, trvalo dlouho. Pomalými krůčky jsme se ale dostali tam, kde jsme teď. A myslím, že malých i velkých krůčků nás ještě čeká v budoucnu hodně...

Lidovky.cz: Jaké tedy máte s Vaskami ambice?

Baví nás rychlost, takže největší výzvou je pro nás prostě vyrábět. Letos bychom chtěli založit vlastní výrobu s kapacitou na tisíce párů, abychom boty mohli škálovat. S kapacitou bojujeme od začátku, ale teď už jasněji vidíme ten potenciál - ať už na českém nebo zahraničním trhu, kam se letos chystáme. Rádi bychom letos kopírovali loňský tří až čtyřnásobný růst. Cílem je dělat to nejlépe, jak umíme a uvidíme, kam nás to dostane.

Lidovky.cz: Máte představu, do jakých zemí byste se chtěli v nejbližší době dostat?

V první řadě určitě na Slovensko. Potom případně do Rakouska, Švýcarska a Německa. Zálusk máme také na Maďarsko.

Lidovky.cz: V současnosti vyrábíte hlavně pohodlnou a volnočasovou obuv, plánujete sortiment pozměnit nebo rozšířit?

Určitě, rozšiřujeme každým rokem. Letos chceme, aby v našem portfoliu přibylo x dalších produktů a my tak pokryli širší poptávku. Myslím, že nám tam ještě pár typů bot chybí.

Lidovky.cz: Jaké typy tedy přibudou?

Loni jsme do nabídky zařadili tenisky, letos v tom budeme pokračovat a nabídneme ještě jiné typy tenisek. Přemýšlíme například i nad barefoot. Myšlenek je spousta, ale zatím nebudu sdělovat nic konkrétnějšího. Určitě ale nepřemýšlíme nad lodičkami.

Lidovky.cz: Takže pohodlí vítězí nad designem?

Ano. Ale možná, že i to do budoucna přijde.

Lidovky.cz: Kromě obuvi Vasky jste spolumajitelem také dalších značek s koženými taškami, spodním prádlem nebo nábytkem. Jak se daří během krize jim?

Řekl bych, že ještě lépe než Vaskám. Z hlediska růstu některé z nich zdesetinásobily svůj obrat, firma Bagind se dostala na pětinásobek. Čísla jsou ale menší než u Vasek. Důvod úspěchu je ale stále stejný - všechny naše značky v online prostředí začínaly.

Lidovky.cz: Považujete se spíš za obuvníka nebo obchodníka?

Ani jedno. Jsem prostě podnikatel.

Lidovky.cz: Naučil jste se během koronavirové krize něčemu, co se promítlo i do vašeho podnikání?

Zjistil jsem, že není špatné mít trochu času sám pro sebe. A také to, že zdraví by mělo být na prvním místě. Co se týče podnikání, tak se mi potvrdilo, že i když situace vypadá bezvýchodně, vždycky nějaké východisko existuje. Když člověk přemýšlí, tak se i v době krize může dařit a důsledky lze minimalizovat. Slovo flexibilita je zde důležité. A já během krize zjišťuji, že ve Vaskách opravdu flexibilní jsme.