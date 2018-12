Kanada propustila finanční ředitelku Huawei na kauci, nesmí ale vycestovat

Vancouver (Kanada) Soud v Kanadě v úterý propustil na kauci deset milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů Kč) finanční ředitelku čínské společnosti Huawei Technologies Meng Wan-čou. Žena byla zatčena na žádost Spojených států 1. prosince, což vyvolalo diplomatické napětí a zkomplikovalo jednání o obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump mezitím agentuře Reuters řekl, že by kvůli udržení vztahů s Pekingem mohl do případu zasáhnout.

„Udělám cokoli, co je dobré pro tuto zemi,“ prohlásil Trump k případu manažerky Huawei. „Pokud se budu domnívat, že je to dobré pro obchodní dohodu, která bude vůbec ta největší, jaká kdy vznikla a která je velmi důležitá, a že je to dobré pro národní bezpečnost, pak určitě zasáhnu, když to bude nezbytné,“ dodal.



Washington s Pekingem jedná o obchodní dohodě, která by ukončila současné spory a odvetné zvyšování cel.

Po třídenním jednání soud ve Vancouveru přistoupil na kauci, manažerce ale nařídil nosit elektronický kotníkový náramek, odevzdat cestovní pasy a zůstat ve Vancouveru. Během noci se musí zdržovat v jednom ze svých dvou vancouverských bytů.

Úterní rozhodnutí soudu se v zaplněné soudní síni setkalo s potleskem místní čínské komunity, jejíž příslušníci přišli vyjádřit manažerce Huawei podporu.

Kanadský ministr pro veřejnou bezpečnost Ralph Goodale v úterý potvrdil zadržení kanadského občana v Číně. Podle médií je zadrženým bývalý diplomat Michael Kovrig a objevily se spekulace, že mohlo jít o odvetu za zatčení manažerky Huawei.