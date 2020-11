Kanceláře v éře home office. Zájem firem klesá, některé projekty v Praze měly neobsazenost až 95 procent

PRAHA Kotelna Park II v Praze 5, Churchill II v Praze 2 nebo The Flow Building na Václavském náměstí – nejen o tyto kancelářské budovy se během letošního roku rozrostla nabídka administrativních ploch v hlavním městě. Od ledna do konce září přibylo na trhu 140 tisíc metrů čtverečních kanceláří.

Sehnat nájemníky do nových prostor je ale stále těžší. Kvůli koronaviru totiž značná část zaměstnanců pracuje z domova a někteří z nich se ani po skončení pandemie na pět dní v týdnu do kanceláří nevrátí. Společnosti proto nemají zájem rozšiřovat své pronajaté plochy a spíše se snaží do nevyužitých prostor sehnat podnájemníky.



Jak vyplývá ze statistických údajů, ve třetím čtvrtletí vzrostla neobsazenost pražských kanceláří na více než sedm procent, zatímco loni to bylo 5,1 procenta. „To představuje mezikvartální nárůst o 0,9 procentního bodu. V meziroční srovnání neobsazenost vzrostla o dva procentní body,“ upřesňuje Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu v mezinárodní poradenské společnosti Jones Lang LaSalle (JLL).

Podstatně horší situace, než naznačuje celopražský průměr, je v nových administrativních budovách. „U dokončených projektů ve třetím čtvrtletí evidujeme neobsazenost na úrovni 95 procent (stav k začátku listopadu – pozn. red.),“ říká Blanka Vačkova.

Sdílená pracovní místa stačí

Společnost BNP Paribas Real Estate uvádí, že nejvíce volných kanceláří je v Praze 5, a to více než devět procent, a v Praze 4, kde překračuje šest procent. Naopak nejnižší neobsazenost vykazuje Praze 2, a to téměř čtyři procenta, a Praha 3, kde je 5,5 procenta volných kanceláří. Ve třetím čtvrtletí si firmy nově pronajaly přes 32 tisíc administrativních ploch. „To je o 60 procent méně, než činí pětiletý průměr,“ upřesňuje Blanka Vačkova. Dodává, že jde o nejnižší údaj od konce roku 2013.

Jedním z důvodů, proč je stále více pražských kanceláří bez nájemníků, je přechod na home office. Ukazuje se, že práce z domova není limitovaná koncem pandemie. „V roce 2019 pracovalo každý den z kanceláře 63 procent lidí. Původní předpovědi z naší analýzy CBRE Outlook 2030 počítaly s tím, že za deset let to bude již jen 52 procent. Koronavirus však vše změnil. Je možné, že v době postcovidové bude do kanceláře denně docházet pouze 25 procent pracujících,“ tvrdí Jana Prokopcová, vedoucí týmu průzkumu trhu v mezinárodní poradenské společnosti CBRE.

KOLIK JE V PRAZE VOLNÝCH KANCELÁŘÍ 2014

15,3 % 2015 14,6 % 2016 10,6 % 2017 7,5 % 2018 5,1 % 2019 5,5 % 1. Q 2020

5,4 % 2. Q 2020 6,1 % 3. Q 2020 7,2 % (zdroj: CBRE, Prague Research Forum)

Firmy nebudou muset mít pro každého zaměstnance jedno pracovní místo, sdílet ho bude více lidí. Administrativní plocha, kterou si budou společnosti pronajímat, se tak zmenší. Filip Muška, specialista na pracovní prostředí v CBRE, je přesvědčen, že téměř každá firma si může dovolit pokles na 80 procent pracovních míst, jež budou sdílená, u některých může jít až o poloviční redukci. „Vše závisí na konkrétním oboru podnikání i mentálním nastavení dané společnosti,“ dodává Filip Muška.



Kanceláře ale ani v budoucnu zcela nevymizí. „Zatímco individuální práci a určité typy schůzek lze pohodlně provádět z domova, osobní kontakt a kancelář bude mít vždy své nezastupitelné místo při navazování vztahů, budování firemní kultury a komunity,“ tvrdí Vendula Bláhová, konzultantka v JLL.

Není to ale jen home office, co brzdí společnosti v pronajímání kanceláří. Zaměstnavatelé se obávají, jak se bude vyvíjet ekonomika a nezaměstnanost. „Jsou v současné době obezřetnější a raději s rozhodnutím o relokaci vyčkávají,“ shrnuje Kamila Breen, vedoucí oddělení průzkumu trhu a poradenství v BNP Paribas Real Estate.

Developeři tlumí výstavbu

Stále více firem se snaží ušetřit provozní výdaje a do svých nevyužitých kanceláří hledá podnájemníky. Zdá se, že to není jen přechodná či okrajová záležitost. Z průzkumu BNP Paribas Real Estate, který společnost provedla mezi dvěma stovkami svých klientů, vyplývá, že téměř dvě třetiny nájemců moderních kancelářských budov uvažují o tom, že část svých prostor podnajmou jiné společnosti.

„S nástupem pandemie je patrné, že neobsazenost na pražském kancelářském trhu roste. Tento trend očekáváme i v příštích obdobích,“ říká Kamila Breen.

Na situaci už zareagovali i developeři, kteří staví kancelářské budovy. „Obecně vnímáme mírný útlum výstavby, jenž je spojený se současným útlumem na kancelářském trhu,“ potvrzuje Blanka Vačkova a dodává, že developeři vyčkávají se stavbou na uzavření prvních nájemních smluv. Zajištěné určité procento nájemníků požadují i banky, aby poskytly úvěry na financování výstavby.

Z této situace mohou těžit nájemníci. „Očekáváme, že pronajímatelé je budou lákat do nových prostor většími pobídkami, jako jsou nájemní prázdniny či příspěvky na fit-outy (přestavby interiéru podle potřeb firmy – pozn. red.). Velké korporace budou po pronajímatelích v budoucnu pravděpodobně vyžadovat větší flexibilitu nájemních podmínek, která by jim umožňovala pružně reagovat na případné další krize podobné té koronavirové,“ konstatuje Kateřina Havlová, vedoucí týmu zastupující pronajímatele kancelářských prostor v CBRE.