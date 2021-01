Katolický fond bez správce. Církev odmítla Sekyru i Raiffeinsenbank

PRAHA Dvě soukromé společnosti se dostaly do finálního výběru na správu miliardového nemovitostního fondu katolické církve, Sekyra Group developera Luďka Sekyry a Raiffeisenbank. Vedení církve však rozhodlo, že nepřijme ani jednu z nabídek. Nechce rozhodovat, dokud nenajde nástupce Dominika Duky.

Informaci pro Lidovky.cz potvrdila mluvčí České biskupské konference (ČBK) Monika Klimentová. V prohlášení ČBK se neuvádí důvod, proč biskupové nabídky odmítli. Podle informací serveru Lidovky.cz se však hovoří o tom, že do doby, než se najde nástupce českého primase a pražského arcibiskupa Dominika Duky, nechce ČBK udělat tak zásadní rozhodnutí.



Na konci loňského roku upozornily Seznam Zprávy na plány ČBK s nemovitostním fondem zvaným NEKAF. Jde o podfond mateřského katolického fondu udržitelnosti, do něhož tečou peníze z finančních náhrad od státu. NEKAF však kvůli nízkým finančním objemům není dosud nijak významný. Dle informací katolické církve z konce roku 2019 bylo v tomto podfondu zainvestováno „několik málo desítek milionů korun“ s tím, že podfond čeká na vhodnou investiční příležitost.

Deset a půl miliardy korun

Dle plánů ČBK z podzimu loňského roku se toto mělo změnit. Do roku 2043 mělo do podfondu NEKAF postupně natéci 10,5 miliardy korun, které se měly zhodnocovat. ČBK vypsala výběrové řízení na obhospodařovatele fondu. Do finále se dostala společnost Sekyra Group podnikatele Luďka Sekyry, o které se hovořilo jako o favoritovi, a Raiffeisenbank. Tendr ale nakonec vítěze nemá.

Mluvčí ČBK odkázala Lidovky.cz na zprávu z plenárního zasedání ČBK, které proběhlo 19. a 20. ledna. V ní se mimo jiné konstatuje, že biskupové vzali na vědomí zprávu poradní skupiny, která vyhodnotila nabídky uchazečů o správu společných nemovitostních investic diecézí, a rozhodli, že žádnou z nabídek nepřijmou. „Správa těchto společných investic tak bude i nadále pokračovat v rámci již zřízených struktur fondu udržitelnosti,“ konstatuje se ve zprávě z plenárního zasedání.

Zmíněná zpráva neuvádí, proč se ČBK rozhodla nabídky nepřijmout. Dle zdroje Lidovky.cz, který si nepřál být jmenován, je důvodem to, že do doby, než bude ustanoven nástupce českého primase a pražského arcibiskupa Dominika Duky, nechce nikdo v katolické církvi činit tak zásadní rozhodnutí. „To považuji za pravděpodobný a racionální důvod,“ dodává další zdroj serveru Lidovky.cz, který si přál zůstat v anonymitě.

Dukův nástupce by prý měl být znám do půl roku. Myšlenka na správu společných investic údajně opuštěna není.

Raději centrální rozhodování

Roli v tom, proč špičky katolické církve uvažovaly o změně ve fungování nemovitostního podfondu, hrála mimo jiné problematická investiční rozhodnutí některých diecézí. Například hanácká diecéze loni investovala 100 milionů korun do skupiny Arca Capital, která se ocitla ve vážných finančních problémech a jejíž budoucnost je nejistá. Stejnou investici provedlo i ostravsko-opavské biskupství, které má ve fondu Arca Capital CEE přes 17 milionů korun.

Předpokládalo se, že poté, co by byl vybrán obhospodařovatel nemovitostního podfondu, by investiční peníze byly z jednotlivých diecézí staženy a mělo se o nich rozhodovat centrálně.

Záměr předat správu realitního podfondu NEKAF a navýšit jeho prostředky na několik miliard budil vášně uvnitř katolické církve. Seznam Zprávy upozornily na to, že jednání o spolupráci s vlivným miliardářem Sekyrou od počátku táhne olomoucké arcibiskupství Jana Graubnera, naopak pražská arcidiecéze kardinála Dominika Duky se k takovému nápadu stavěla kriticky. Záměr konzultovalo se svým někdejším ekonomem a bývalým šéfem Fondu národního majetku Romanem Češkou. Ten tuto ideu nepovažuje za správnou. „Církev by měla řešit jiné priority,“ uvedl pro Lidovky.cz Roman Češka a dodal: „Jsem přesvědčen, že výnos z těchto aktiv nebude takový, aby to stálo za to.“