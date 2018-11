Kdo má nárok na navýšení rodičovského příspěvku? Podívejte se na hlavní změny

PRAHA Rodičovský příspěvek v Česku by se mohl zvýšit od roku 2020, a to o 80 tisíc korun na celkem 300 tisíc korun. Přidání by ročně mělo stát kolem devíti až deseti miliard korun. Budete mít na navýšení nárok? Co když začnete mateřskou pobírat před rokem 2020? Odpovědi na tyto otázky najdete v našem přehledu.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbila, že zvýší rodičovskou na 300 tisíc korun. Maláčová už dříve řekla, že by se měl příspěvek zvednout ve dvou etapách. Nejdřív by rostl příští rok od července o 40 tisíc korun, do konce volebního období pak ještě o dalších 40 tisíc korun. V pondělí se vládní ANO a ČSSD nakonec dohodly, že částka poroste rovnou o 80 tisíc korun od ledna 2020.

Ministerstvo práce nejdřív uvádělo, že je nutné přidání rozdělit nejen kvůli nákladům, ale i kvůli chystané evropské směrnici ke sladění práce a rodiny, která má pravidla péče upravit. Později naopak Maláčová zmínila, že by kvůli připravovanému předpisu EU bylo lepší zvednout sumu později naráz. V pondělí ministryně práce řekla, že evropská směrnice při stanovení pravidel v Česku roli hrát bude.



Kdo má na navýšení nárok?

Na vyšší mateřskou budou mít nárok i ti, kteří pečují o nejmladší dítě v rodině, které ke dni účinnosti návrhu zákona (1. leden 2020) nedovršilo čtyř let a již celkovou částku 220 tisíc korun vyčerpali. To ovšem bude platit, pokud bude zachována úprava, která byla předložena ve vládním návrhu. Bude stačit zažádat o zvýšení celkového příspěvku podle nových předpisů novely zákona o státní sociální podpoře.

Pokud mateřská skončí ještě před rokem 2020, tak se vás navýšení rodičovského příspěvku týká také. Návrh Maláčové od začátku počítal s tím, že na vyšší dávky budou mít nárok rodiče pečující o děti do čtyř let bez rozdílu, zda už příspěvek vyčerpali nebo ho pořád čerpají. Proti tomu bylo sice ministerstvo financí, ale výsledek nakonec odpovídá návrhu Maláčové.

A co vícerčata? Výše rodičovského příspěvku by se měla změnit i rodičům, kterým se narodila dvojčata či vícerčata. Pro tyto rodiče se příspěvek zvýší ze 330 tisíc na 390 tisíc korun. Opět platí, že musí mít děti v lednu 2020 méně než čtyři roky.