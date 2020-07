Když k moři, tak all inclusive. Češi navzdory koronaviru míří do Řecka, pravidla se různí hotel od hotelu

Praha Většina Čechů, kteří letos navzdory nejistotě způsobené koronakrizí vyrážejí na dovolenou do zahraničí, míří podle cestovních kanceláří do Řecka. Ubytování přitom volí v krétských či v korfských hotelech, které nabízejí servis all inclusive, ovšem přizpůsobený přísným protipandemickým opatřením.

Řecké ostrovy, Chorvatsko či Bulharsko: právě tato místa jsou podle cestovních kanceláří v letošní sezoně mezi Čechy nejčastější volbou. Jedná se o státy, které mají na semaforové mapě koronavirové hrozby zelenou, a jeví se tak jako nejlepší možnost pro dovolenou u moře.

Podle cestovních kanceláří varianta hotelu vítězí nad apartmánem, nicméně trend v tomto ohledu zůstává obdobný jako v předešlých sezonách. „Existují dvě skupiny klientů, kdy každá z nich má diametrálně odlišnou představu o pojmu ‚dovolená‘. Jedna skupina preferuje menší penziony či apartmány, druhá hotely s wellness centry a velkými bazény. Podle toho pak volí i místo pobytu,“ řekl pro Lidovky.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Apartmány na ústupu Cestovky potvrzují, že pokud chtějí lidé strávit dovolenou v apartmánu, volí Chorvatsko. Jasným vítězem letošní sezony je však Řecko a jeho ostrovy. Právě tam jezdí turisté do hotelových komplexů, kde si chtějí vychutnat plnou péči personálu. I přes modifikaci servisu all inclusive, kdy si již hosté nemohou sami nabírat jídlo, zůstává právě tato varianta tou nejčastější volbou. „Vysoké procento zákazníků poptává právě variantu all inclusive. I přes podmínky, které se v hotelech musí dodržovat, o výběr host nepřijde. Jen mu jídlo nabere kuchař nebo číšník,“ uvedl Petr Kostka z CK Exim Tours. „Klient si může přidat kolikrát chce, v tom není žádný problém,“ dodal. Otázkou ovšem zůstává, jestli tento modifikovaný servis skutečně není pro hosty omezující. Jak již bylo naznačeno, jídlo ani pití už si nemohou hosté nabrat sami a musí požádat k tomu pověřený personál. „Jde především o to, aby se lidé nescházeli nad jednou mísou,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Z hygienického hlediska jde o pochopitelnou věc, nicméně jen málokomu by nebylo trapné zajít čtyřikrát k číšníkovi a požádat ho o přídavek. Jiný hotel, jiná pravidla Dalším faktem zůstává, že neexistuje žádný jednotný předpis, který by stanovoval obsluhu u švédských stolů, a ne vždy proto mohou klienti vědět, do čeho jdou. Podle Jana Papeže si podmínky stanovuje každá země a každý hotel zvlášť. I to odpovídá spokojenosti hostů. Některé hotely nabízejí jídlo již naporcované na talířcích, jiné mají zaměstnance, kteří jednotlivé chody nabírají. Pokud by situace trvala déle, dvě třetiny cestovních kanceláří ji nepřežijí, říká šéf asociace Spokojenost hostů pak podle Papeže souvisí především s kvalitou informací, které cestovní kancelář předá hostovi. „Problém nastává tehdy, pokud předá cestovní kancelář klientovi nedostatečné informace o tom, jaká situace v konkrétním hotelu je. Pokud tam pak klient jede a informace neodpovídají skutečnosti, nastává problém,“ popisuje Papež. Rostoucí oblibu ubytování v hotelu potvrzuje i cestovní kancelář Firo Tour, která zaznamenala vyšší zájem o hotelové služby také v Chorvatsku. „I v Chorvatsku je u naší kanceláře číslo jedna hotel, až poté apartmány. U úplných soukromníků se lidé bojí dodržování hygienických norem, chtějí mít dozor hotelového managementu,“ uvedla mluvčí společnosti Lucie Frnochová. „Lidé více věří dozoru hotelového managementu,“ dodala. Velkou změnou je letos podle Frnochové i volba dopravy: oproti minulým rokům totiž výrazně poklesla poptávka po autobusové dopravě a i přes levné letenky do Chorvatska lidé raději volí dopravu po vlastní ose. „Ti, kteří se do zahraničí vydají, chtějí mít možnost sednout do auta a v případě potřeby okamžitě odjet. Tuhle možnost jim dává právě soukromá doprava,“ vysvětlila mluvčí. Vzhledem ke koronavirové pandemii jsou počty Čechů, kteří se v této sezoně chystají do zahraničí, mnohem nižší než v minulosti. Cestovní kanceláře, jež koronakrize tvrdě zasáhla – podobně jako většinu průmyslových odvětví souvisejících s cestovním ruchem –, letos podle vlastních slov očekávají zhruba třetinový prodej zájezdů. A to přesto, že ve snaze přilákat klienty razantně snižují ceny. Ostatně většina Čechů letos podle různých průzkumů plánuje letošní dovolenou strávit v tuzemsku.