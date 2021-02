Když to půjde, v pondělí otevřeme, volají podnikatelé. Odhodlání ale doprovází obavy a nejistota

Praha Skiareál, prodejna s módou nebo obuv – majitelé těchto podniků doufají, že v pondělí budou moci letos poprvé přivítat zákazníky. Tedy pokud v neděli večer skutečně přestane platit nouzový stav.

Mnozí podnikatelé jsou rozhodnutí v pondělí otevřít své provozovny. Odhodlání však provází v mnoha případech nejistota a obavy. „Zcela upřímně říkám, že nemůžeme ničemu věřit. Vnímáme to celé jako velkou nejistotu, proto i ten rozjezd tomu přizpůsobujeme. Nemůžeme si dovolit, aby byl ten opětovný provoz spojený ještě s většími ztrátami, než kdybychom nedělali vůbec nic. V pondělí ale zahájíme provoz skiareálu,“ řekla v pátek serveru Lidovky.cz Martina Žáčková, mluvčí resortu Valachy v Beskydech.



Zároveň dodala, že se chystají poskytovat také masáže v rámci hotelového wellness. Například ale bazén mohou případným zákazníkům otevřít až za týden, protože je nutné ho vytopit. „Rozjezd bude velmi pozvolný. Dokonce už nám volají lidi a chtějí si rezervovat pobyty na víkend. Je zmatek v tom, co platí a co ne.“

Ve čtvrtek sice sněmovna neschválila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, ale rozhodnutí mohou ještě ovlivnit hejtmani jednotlivých krajů. Pokud podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) požádají kabinet o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii, vláda jim pravděpodobně vyhoví.

Na pondělní otevření se chystá také lyžařský areál Olešnice nedaleko Brna. „Určitě se v pondělí chystáme otevřít. Už dlouho jsme připravení na to dodržovat hygienická opatření, jako jsou roušky, rozestupy a koridory u vleku. Trochu ale čekáme, že se nouzový stav vrátí zpátky,“ řekl serveru Lidovky.cz František Jílek, provozovatel skiareálu Olešnice.

Pokud by k tomu skutečně došlo a vleky by se v pondělí nerozjely, skiareál má v záloze náhradní plán. Už v pátek zahájil provoz takzvaného rolbovláčku, který lyžaře vytáhne na kopec. Rolbovláček má kapacitu 30 lyžařů na jednu jízdu, jež stojí 50 korun. „Čekali jsme asi trochu větší zájem, protože lidi to chtěli. Ale je velký mráz, tak je to asi zatím odradilo,“ dodal Jílek.

Část obchodů zatím vyčkává

V případě prodejen už ale taková shoda jako u skiareálů nepanuje. Podle Denisy Jandové, marketingové manažerky společnosti Baťa, jsou obchody Baťa nyní otevřené kvůli prodeji dětského zboží a firma je tak připravena okamžitě flexibilně reagovat na změnu pravidel.

Rolba na sjezdovce skiareálu Olešnice

„Velmi bychom uvítali možnost okamžitě začít prodávat celý sortiment. Podle našich interních průzkumů si totiž celá řada zákazníků boty online prostě koupit netroufá. Případné rozvolnění by znamenalo, že budeme moci otevřít také opravny obuvi, což je pro zákazníky poměrně klíčová služba. Pokud se pravidla zase změní, přejdeme na všech pobočkách znovu do režimu výdejních míst, který alespoň umožňuje zákazníkům už v den nákupu výměnu nepadnoucích bot,“ uvedla Jandová.

Pro zvýšení bezpečnosti budou podle Jandové ve vybraných obchodech Baťa nově postupně instalována ionizační světla dezinfikující prostor. V platnosti pak zůstává například povinnost personálu používat roušky a pravidelně si dezinfikovat ruce, doporučené je i používání rukavic.

Nejhorší časy teprve přijdou

Naopak konkurenční řetězec s obuví Deichmann nechce zatím dělat ukvapené závěry. „V tuto dobu nevíme, zda otevřeme, neboť čekáme na rozhodnutí vlády. Ve chvíli, kdy rozhodnutí padne, bude se teprve v Deichmannu rozhodovat,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí řetězce Radovan Fojt. Na vývoj situace čeká podle mluvčí Hany Mayerové také řetězec s módou C&A.

Podobný postoj zaujal i švédský prodejce nábytku Ikea. „Pozorně sledujeme vývoj situace, průběžně ji vyhodnocujeme a čekáme na jasné stanovisko příslušných orgánů. Naše obchodní domy otevřeme, až budeme schopni zajistit pro naše zaměstnance a zákazníky bezpečné prostředí. Termín otevření upřesníme, až se situace vyjasní,“ reagoval pro Lidovky.cz mluvčí Ikea Petr Šašek.

Z českého maloobchodního trhu už během loňského roku odešly řetězce s módou Camaieu nebo Forever 21. Podle Jana Hübnera, šéfa společnosti Shopingy, která sleduje pohyb obchodů v několika evropských metropolích, však nejhorší časy prodejny teprve čekají. „Vlna, o které si veřejnost myslí, že už tady byla, ještě nepřišla. Svým způsobem ‚naživu‘ ještě zůstávají obchody, které už sice vědí, že zavřou, ale po Vánocích se tak nějak zakonzervovaly a setrvávají,“ soudí Hübner.