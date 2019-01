Volkswagen pod palbou. Kvůli emisnímu skandálu se k hromadné žalobě připojilo přes 300 tisíc lidí

Berlín Ke vzorové žalobě na koncern Volkswagen kvůli emisnímu skandálu se připojilo přes 300 000 lidí, což je o poznání více, než se čekalo. Uvedl to server veřejnoprávní televize ARD. Institut vzorové žaloby, díky němuž se spotřebitelé nemusejí s velkými firmami soudit jednotlivě, je možné v Německu využít od 1. listopadu loňského roku.

Do 28. prosince se k žalobě připojilo 294 000 majitelů aut, u nichž Volkswagen manipuloval s měřením emisí. Do konce roku jich ještě několik tisíc přibylo, takže jejich celkový počet překonal 300 000. Organizace na ochranu spotřebitelů přitom očekávala, že se k žalobě připojí jen desetitisíce dotčených zákazníků. Žalobu začátkem listopadu u soudu v dolnosaském Braunschweigu podala organizace na ochranu spotřebitelů Verbraucherzentrale Bundesverband.



Cílem žaloby je, aby majitelé dostali odškodnění, nebo aby jim byla vrácena kupní cena auta. Připojit se k ní do konce loňského roku mohli lidé, kteří si po 1. listopadu 2008 koupili auto značky Volkswagen, Audi, Škoda či Seat s motorem typu EA 189 o objemu 1,2; 1,6 nebo dva litry. Podmínkou bylo také to, že jejich vůz automobilky svolaly k úpravě a to, že se majitelé už s koncernem Volkswagen nesoudí individuálně.

Takzvaná vzorová žaloba, kterou německý parlament schválil loni, umožňuje, aby nezřídka velmi nákladné soudní procesy za poškozené vedla sdružení na ochranu spotřebitele. Procesní riziko přitom nenesou spotřebitelé, ale právě sdružení na jejich ochranu.

Vzorová žaloba podle VW nemá šanci na úspěch

Pokud soud rozhodne v jejich prospěch, měli by se sice spotřebitelé konkrétního odškodnění domáhat individuálně, soudy už ale budou vázány rozhodnutím ve vzorovém případu. Navíc se očekává, že by Volkswagen v takovém případě zasaženým rovnou vyplatil odškodné, aby nemusel platit za další desetitisíce či dokonce statisíce soudních procesů, v nichž by nemohl vyhrát.

Vzorová žaloba, která podle Volkswagenu v tomto případě nemá šanci na úspěch, se má používat především tehdy, když řadě spotřebitelů vznikla velmi podobná škoda. Týkat se může třeba nepovoleného zvýšení cen elektřiny, nepřípustných bankovních poplatků nebo také manipulace s emisemi.

Právě případ masivních podvodů ze strany koncernu Volkswagen, který do zhruba 11 milionů naftových aut instaloval software umožňující manipulovat s emisemi, vedl k tlaku na politiky, aby spotřebitelům snazší ochranu umožnili.