Kellner se koncem roku rozhodl přesunout klíčovou firmu ze svého impéria z Nizozemska do Česka

Praha Majitel skupiny PPF Petr Kellner, který před dvěma týdny tragicky zahynul při nehodě vrtulníku, se na konci loňského roku rozhodl přesunout z Nizozemska do Česka společnost PPF Financial Holding. Informuje o tom v úterý na webu Deník N. Holding spravuje PPF banku, ale především úvěrovou skupinu Home Credit. Pod ni spadá například Air Bank či poskytovatel půjček Zonky, nazvaný Benxy. Právě tyto české společnosti jsou podle PPF důvodem přesunu, píše web. Kellner dosud sídla svých ústředních firem koncentroval v Nizozemsku.

„S ohledem na rozsah a regulatorní význam bankovních služeb poskytovaných PPF bankou a Air Bank, tedy bank se sídlem v České republice, je pro skupinu společností zastřešených PPF Financial Holdings B.V. konsolidujícím orgánem dohledu už nyní Česká národní banka,“ cituje Deník N mluvčího skupiny Leoše Rouska. Přesun sídla do Česka přinese podle Rouska PPF Financial Holdings zjednodušení dohledových a licenčních procesů, a tím pádem i provozní úspory.



Rozhodnutí vybočuje z dosavadní Kellnerovy strategie, uvádí web. Impérium téměř čtyř stovek společností ovládal přes spleť zahraničních firem rozmístěných ve více než 30 zemích světa. Stěžejní část byznysu, tedy ústřední společnost PPF Group, a klíčové pilíře hlavních podnikatelských bloků umístil do Nizozemska.

Skupina Home Credit do celé skupiny přinášela největší zisky, během posledních necelých dvou let se ale situace zásadním způsobem proměnila nejen kvůli pandemii koronaviru, ale také kvůli změnám regulací v Číně, připomíná web. Home Credit se tak propadl do ztráty 15,3 miliardy korun. Web uvádí, že podle šéfa dozorčí rady PPF Group Františka Dostálka ale Kellner situaci v Číně nevnímal jako prohru. „Myslím, že to bral tak, že se mu v Číně podařilo tu příležitost, která se mu naskytla, zrealizovat,“ řekl webu Dostálek. Dodal, že pověst Číny se kvůli dění kolem Hongkongu zhoršuje, což vyvolává u obchodů „větší tenze“.



Dostálek, který s Kellnerem léta probíral jeho vize a PPF auditoval, byla hlavním důvodem umístění sídla v Nizozemsku stabilita podnikatelského prostředí a vymahatelnosti práva. „České prostředí se mu v tomto nezdálo dokonalé,“ řekl Deníku N Dostálek. Hlavní důvod podle něj nebyl v daňových úlevách, které domicil v Nizozemsku přináší. „Možná že to nějakou roli hrálo, ale ten hlavní důvod byl opravdu ve stabilitě podnikatelského prostředí a vymahatelnosti práva,“ řekl.

Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Kromě České republiky PPF působí ve 24 dalších zemích na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny je PPF Group N. V. se sídlem v Amsterodamu. Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Petr Kellner, který podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 ovládal 98,93 procenta PPF. Celosvětově skupina zaměstnává na 98.000 lidí, jen v ČR společnosti PPF evidovaly koncem loňského června zhruba 14.000 zaměstnanců. Skupina PPF vykázala v roce 2019 hospodářský výsledek po zdanění 935 milionů eur (24,5 miliardy korun) ve srovnání s 815 miliony eur o rok dřív.