Klid i další hrozby pro Huawei. Google za něj lobuje, Facebook ho trápí

Praha Není den, kdy by se neudál nějaký další menší vývoj v kauze Huawei vs. USA. Nadále však panuje především velká nejistota. Z té se snaží čínské firmě pomoci svým jednáním i Google, zatímco třeba Facebook naopak omezil dostupnost svých aplikací v nových telefonech značky. Na uživatele to ale zatím negativní dopad nemá.

V kauze Huawei se za čínskou firmu nejnověji postavil Google, který byl jednou z prvních firem, jež na umístění Huawei na takzvanou černou listinu zareagovala. Google tehdy oznámil, že firmě bude muset omezit přístup k důležitým službám operačního systému Android, což pro Huawei v podstatě znamená existenční ohrožení.

Jenže jak se zdá, na takové situaci nemá Google zájem. Ano, mohl by celou situaci brát jako určitou odvetu za to, že on sám nemůže v Číně své služby nabízet a z telefonů s Androidem prodávaných na čínském trhu tedy vůbec nic nemá. Jenže tak Google nepostupuje. Huawei je pro něj totiž důležitým obchodním partnerem, ať už právě kvůli poplatkům za licence jeho služeb (které patří k Androidu, ale nejsou dostupné zdarma pod licencí open-source), nebo jako partner v rozvoji systému.

Huawei totiž patří k výrobcům, kteří jsou ve vývoji Androidu sami poměrně hodně aktivní a právě v rámci open-source komunity Huawei významně přispívá k rozvoji Androidu. Zjednodušeně řečeno, mnohé nápady Huawei Google později používá ve svém vlastním systému. Nejnověji je to třeba vidět u ovládání gesty, které je u aktuální experimentální verze Androidu 10 hodně podobné právě tomu, jaké používá Huawei.

Nejspíš i proto se teď Google za Huawei postavil, když tvrdí, že „odříznutí“ čínské firmy by paradoxně znamenalo další bezpečnostní riziko. A požaduje tedy výjimku, aby mohl bez problémů svůj systém a služby Huawei dodávat. Podle Financial Times Google trápí především to, že pokud by si měl Huawei Android nadále vyvíjet po svém, nese to sebou mnohem větší riziko různých nezdokumentovaných děr a chyb v systému, které následně mohou snáze využít útočníci. Děravý a neoriginální systém by pak mohl ohrozit uživatele mobilních telefonů Huawei po celém světě.

Huawei přitom na vlastním alternativním systému pracuje, nese kódové označení Hongmeng a v praxi by se mohl jmenovat Ark OS. Nakolik vychází z Androidu a jak moc je to vlastní dílo čínských inženýrů ale zatím není vůbec známé, stejně jako případná dostupnost systému. Spekuluje se, že by mohl být připraven někdy na přelomu roku. Systém ale potíže Huawei neřeší, byť by mu dal určitou nezávislost. Na „západních“ trzích, kde uživatelé vyžadují služby Googlu a bohatou nabídku aplikací by se nový systém prosazoval jen těžko.

Facebook s otazníkem

A tak zatím musí Huawei řešit spíše dílčí potíže s Androidem. Nejnověji například oznámila společnost Facebook, že zakázala Huawei předinstalovávat své aplikace na nové mobilní telefony značky.

To je v průmyslu běžná praxe, autoři populárních služeb a aplikací často výrobcům platí mírné poplatky za to, že je jejich aplikace v telefonu už v základu a tak ji uživatel po vybalení přístroje z krabice nemusí instalovat. Má to tu výhodu, že služba tak má šanci uživatele „ihned odchytit“. V nových telefonech Huawei tak služby Facebooku, jako samotná sociální síť, klient Messenger, WhatsApp nebo Instagram možná nebudou. Pro uživatele to ale není potíž, budou si je moci doinstalovat z obchodu Google Play (pokud ten tedy na telefonech bude, za což právě Google lobuje).

Situaci jako na houpačce zažívá Huawei i v dalších případech. V uplynulých dnech a týdnech mu například pozastavila členství řada asociací, ale do nich se teď firma postupně vrací. Takže třeba certifikace wi-fi, Bluetooth, fungování paměťových karet a další technická řešení, která jsou závislá na celosvětových standardech, zůstávají pro Huawei dostupná. Podobně byl třeba model Mate 20 Pro navrácen do testovacího beta programu zmíněného Androidu 10.

Tento vývoj nejspíš umožní Huawei na trh uvést nové modely telefonů, které byly teď v nejistotě. Týká se to především nové modelové řady sesterské značky Honor. Její typy Honor 20, 20 Pro a 20 Lite byly představeny právě v době oznámení embarga a události zdržely jejich uvedení do prodeje. Typ 20 Lite je dostupný, model 20 by se měl na trh dostat brzy a u modelu 20 Pro se právě čeká na finální software a konečné certifikace.

Vůči veřejnosti i odborníkům se pak Huawei brání mimo jiné i analýzou, která tvrdí, že Huawei nemá povinnost poskytovat čínské vládě jakékoliv informace o svých produktech a jejich uživatelích. Potíž je ovšem v tom, že samotné dokumenty nejsou příliš dostupné a i když se vydávají za analýzy renomovaných světových kanceláří, ve skutečnosti jde o čínskou práci. Například posudek od kanceláře Clifford Chance je ve skutečnosti osm měsíců stará právní analýza čínských právníků.

Podobné dokumenty tedy Huawei především v očích americké administrativy nejspíš nepomohou. Na druhou stranu firma nadále čeká na požadavky americké strany, které by jí teoreticky mohly umožnit rozumnou dohodu.