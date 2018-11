Poslanci schválili novelu proti směnárenským ‚šmejdům‘. Klienti budou moct odstoupit od smlouvy

Praha Klienti směnáren by mohli odstoupit od transakce ve směnárnách až do tří hodin od směny peněz. V novele zákona o směnárenské činnosti to schválila sněmovna. Vláda původně navrhovala lhůtu dvě hodiny, ale poslanci ji na návrh svého kolegy Patrika Nachera (ANO) o hodinu prodloužili.

Opatření má chránit hlavně turisty před nekalými praktikami některých směnáren. Změnu zákona musí ještě projednat a schválit Senát, poté ji dostane k podpisu prezident.

Prodloužení lhůty na tři hodiny ministerstvo financí podpořilo. Poslanci nepřijali návrh Jakuba Michálka (Piráti), který chtěl lhůtu pro odstoupení prodloužit až na čtyři hodiny. U směnárenských automatů bude lhůta pro odstoupení až tři pracovní dny. Opatření se však kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do 1000 eur. Zavádí se také pravidlo, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, bude moci klient odstoupit i od této služby.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) schválení novely přivítala. „Tato novela vyřeší velice nepřijatelné praktiky, které některé směnárny, zejména na území města Prahy, provozovaly,“ řekla. „Já jsem podpořila ten návrh (prodloužit lhůtu) ze dvou hodin na tři hodiny, protože mi to dává smysl. Někdo může přijít skutečně v pátek na konci pracovní doby a může mít problém, tak aby ještě v pondělí měl možnost odstoupení,“ popsala.



Informace o právu na odstoupení od transakce bude na stvrzence ze směnárny uvedena již na prvním místě. Na dokladu o transakci bude také muset být uvedena webová stránka České národní banky, kde budou uvedeny informace o právech zákazníka.

Asociace směnáren podle svého dřívějšího vyjádření s návrhem nesouhlasí. Je podle ní nesystémový. Také Česká bankovní asociace hodnotí změnu zákona jako nešťastnou. Podle ní ohrozí poskytování směnárenských služeb v bankách. Banky budou muset podle asociace vynakládat miliony až desítky milionů korun na úpravy IT systémů zpracovávajících směnárenské operace.

Náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Filip Hanzlík již dříve poslance z rozpočtového výboru varoval, že změna zákona může v krajním případě vyvolat konec bankovních směnáren.

Novela také zpřísňuje pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů, evidenční povinnosti směnáren a vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb.