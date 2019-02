Klobouky Tonak míří do New Yorku. Premiéru zde zažije i český návrhář Kalfař

NEW YORK/PRAHA Spojení rock’n’rollu a folkloru a krajky, rozevláté sukně i rukávy jsou typickými atributy kolekcí oděvního designéra Jiřího Kalfaře. Ten nyní představuje svou práci na přehlídkovém mole za oceánem: na Týdnu módy v New Yorku.

„Po třech sezonách na londýnském fashion weeku jsem cítil, že bych se rád znovu posunul trošku dál. Energie New Yorku, místní módní byznys a publikum, které můžete oslovit, jsou mnohem větší,“ popisuje tamní poměry český designér.

Důležitá známost

Podstatné bylo pro návrháře seznámení s americkou mediální poradkyní Kelly Cutroneovou, s níž se poprvé setkal v italském Milánu. Je zakladatelkou PR agentury People’s Revolution, jež zastupuje klienty z oblasti módy a životního stylu. Televizní diváci ji mohou znát jako porotkyni v reality show Amerika hledá topmodelku, ale je též autorkou úspěšné autobiografie If You Have to Cry, Go Outside: And Other Things Your Mother Never Told You (v překladu Pokud se ti chce brečet, jdi ven a další věci, o nichž vám matka neřekla).

„S Kelly jsme vymysleli strategii, podali přihlášku a ta byla akceptována. Tak jsem se dostal na hlavní program Týdne módy,“ popisuje Kalfař.

Newyorská událost se od jiných akcí podobného typu liší. „U těch menších, jako třeba v Budapešti nebo Kyjevě, je standardní, že od organizátorů máte již dohodnuté místo a týmy lidí, kteří jsou potřeba, aby přehlídka vůbec proběhla – vizážisty, kadeřníky, oblékače, asistenty v zákulisí, lidi na usazování hostů, produkční nebo osvětlovače. To v New Yorku neplatí,“ upozorňuje Kalfař. „Veškerý personál si musím zařídit sám. Je to mnohem větší zodpovědnost.“

Účastnit se newyorského Týdne módy stojí desítky až stovky tisíc dolarů. Proto oslovil Kalfař několik českých firem, zda by ho nepodpořily. Na spolupráci kývl výrobce českého křišťálu Preciosa a producent klobouků i čepic Tonak.

„Snažím se v kolekci ukázat to nejlepší, co jako Češi máme a umíme,“ vysvětluje designér, který oděvy ozdobil doplňky a knoflíky z dílny Preciosy či právě klobouky z Nového Jičína.

„New York Fashion Week je v módní branži považován za nejprestižnější událost. Když nás Jiří Kalfař oslovil s možností spolupráce, velmi nás to potěšilo. Spojení prvního českého návrháře na newyorském týdnu módy a tradiční české značky Tonak je prostě krásný příběh,“ dodává Michael Tělecký, spolumajitel společnosti Tonak. Její pokrývky hlavy ve svých kolekcích uvedly také Klára Nademlýnská, Kateřina Geislerová či Lenka Svatošová.

Na mole v New Yorku předvede Kalfařovu kolekci česká topmodelka Linda Vojtová či legenda Paulina Porizkova.

Celá dámská řada oděvů pak bude určena pro následující podzim a zimu. „Inspiroval jsem se Puškinovým Oněginem. Je to jedna z mých oblíbených knih a můj oblíbený balet,“ dodává návrhář, návrhář, který je původně baletní tanečník.

Ačkoli je Kalfař prvním českým návrhářem, jehož jméno se na programu newyorského týdne módy objevilo, s očekáváním zůstává při zemi.

„Hvězdou se přes noc určitě nestanu. Je to moje první přehlídka v New Yorku, místnímu publiku a trhu se představuji poprvé. Tvrdá práce ovšem nastane až po přehlídce. Budu muset udržet laťku pro další kolekci a dokázat, že to nebyla jen náhoda.“

Aby se Kalfař zapsal do povědomí lidí, kteří mohou jeho kolekci dostat do módních magazínů nebo rovnou do obchodů, je potřeba, aby se za oceánem ukázal alespoň v dalších dvou sezonách.