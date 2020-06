Levným letenkám z Vídně odzvonilo. Stát určil minimální cenu, dopravci je prodávali i za třikrát méně

VÍDEŇ/PRAHA Rakousko se chystá regulovat ceny letenek, minimální cena bude 40 eur. Chce tím podpořit domácí aerolinky i ochránit klima. Dokazuje tak, že aerolinky lze podpořit různými způsoby. I když se vláda v pondělí dohodla, že společnosti Austrian Airlines poskytne finanční injekci v hodnotě 450 milionů eur (asi 12 miliard korun), zvolila i další taktiku pomoci – cena jednosměrné letenky z Rakouska nově nesmí klesnout pod 40 eur (zhruba tisíc korun).

Konkurenční low-cost společnosti nabízely letenky z Vídně i za třetinu, a národního dopravce tak přivedly do ztrát.



První v Evropě

S příchodem koronaviru byl letecký provoz po celém světě takřka umrtven. I když se už v posledních týdnech část linek obnovuje, postupně se projevují změny, které s sebou pandemie do letectví přinesla. Původně se odborníci shodovali, že by dopravci mohli ve snaze přivést lidi zpět na paluby svých letounů spíše zlevňovat. Rakouská vláda chce ale levným letům udělat přítrž, a to i z ekologických důvodů. Od příštího roku také plánuje vyšší daň na lety do 350 kilometrů.

„Rakousko bude s tímto zákonem v Evropě průkopníkem,“ potvrdila tamní ministryně pro ochranu klimatu a dopravu Leonore Gewesslerová, která o plánu nastavit cenové minimum letenek informovala současně se schválením finanční pomoci pro Austrian Airlines.

Takový krok se dal očekávat – proti letům na krátké vzdálenosti se současná rakouská vláda postavila už při svém vzniku.

Velká koncentrace leteckých společností na vídeňském letišti vyvolala cenovou válku. O přízeň zákazníků vídeňského letiště vedle rakouských aerolinek už druhým rokem bojují hlavně nízkonákladoví dopravci Wizz Air a dcera Ryanairu Lauda. Ceny jejich letenek by často nestačily ani na pokrytí nákladů klasických dopravců, v nabídce byly i za třetinu nově nařízeného minima.

„Low-cost dopravce má podstatně nižší náklady než klasický dopravce jako Austrian Airlines,“ řekl pro Lidovky.cz obchodní ředitel společnosti Czech Aviation Training Centre Ladislav Slípka. Podle něj se dokáže nízkonákladový dopravce při plné obsazenosti letadla uživit, i kdyby prodával letenky za jediné euro – zbytek výnosů získá na poplatcích za doplňkové služby.

Konkurence ale už stihla přivést rakouské národní aerolinky do enormních ztrát – za první tři čtvrtletí loňského roku se jejich zisk propadl na 17 milionů eur před zdaněním, což je v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zhruba o 85 procent méně.

Pro Austrian Airlines tak vláda připravila dvojnásobnou postpandemickou vzpruhu. „Takto formulované pravidlo je jednoznačně namířeno jako ochrana síťového dopravce proti jeho nízkonákladovým konkurentům Wizz Air a Lauda,“ domnívá se Slípka. Na kratších trasách z nového nařízení mohou profitovat také rakouské spolkové dráhy.

Daň za krátkou vzdálenost

Vídeňské letiště je hojně využíváno i českými turisty. Za těmi nejlevnějšími lety teď zřejmě zamíří jinam. „Nabízená kapacita se přelije a Češi budou létat odjinud, jako například z již hodně využívaného Mnichova. Možná to přinese i více příležitostí pro pražské letiště, ostatně Wizz Air již oznámil dvě úplně nové linky z Prahy do Tirany a Varny. Nabízí se i Brno,“ spekuluje Slípka. Podle statistik Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) Češi z Vídně nejčastěji létají do Turecka, Izraele, USA, Thajska či na Kypr.

Kromě toho Rakousko plánuje zavést od příštího roku daň na každý odlet ve výši 12 eur (přes 300 korun), v případě letu do 350 kilometrů 30 eur (asi 800 korun). Vláda tak chce odradit od cestování letadly na krátké vzdálenosti. Následuje tak příklad sousedního Německa, kde se cena letenky o takzvanou ekologickou odletovou daň navyšuje už od roku 2011. Na rozdíl od Rakouska ale poplatek s délkou letu roste.