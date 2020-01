Konflikt na Blízkém východě zvýší cenu pohonných hmot v Česku, míní analytici

Praha Geopolitické pnutí na Blízkém východě, způsobené především eskalací konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy, zvýší v nejbližších týdnech cenu pohonných hmot Česku. Jednorázového a prudkého nárůstu se však motoristé obávat nemusejí. Shodli se na tom analytici. Důvodem je podle nich růst cen ropy, způsobený děním v regionu v závěru minulého a na začátku aktuálního týdne.

„Co se týká dopadu na ceny pohonných hmot, tak s ohledem na skokový nárůst ropy Brent na začátku letošního roku lze počítat s průměrným růstem cen na čerpacích stanicích o 30 až 40 haléřů. Výrazné zdražení na čerpacích stanicích by se uskutečnilo pouze v případě, že by geopolitická rizika na Blízkém východě dále eskalovala a cena ropy Brent zamířila výrazněji nad hladinu 70 dolarů,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.



Cena ropy Brent v pondělí ráno stoupla nad 70 dolarů za barel. Růst navázal na páteční zvýšení cen ropy o více než tři procenta. Mohla za něj zpráva, že američtí vojáci v noci na pátek u letiště v Bagdádu zabili velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého Washington spojuje mimo jiné s plánováním teroristických útoků proti Spojeným státům.

Region zajišťuje polovinu celosvětové produkce ropy

Konflikt na Blízkém východě by také mohl ohrozit dodávky ropy. Region se na celosvětové produkci ropy podílí téměř polovinou a zhruba pětina celosvětových dodávek prochází Hormuzským průlivem.



Podle nejaktuálnějších dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, stojí litr benzinu Natural 95 průměrně 32 korun a litr nafty 31,69 koruny. „Pokud by se cena ropy udržela mírně nad 70 dolary za barel, znamenalo by to zdražení benzinu zhruba o korunu na litr. Pohyb u cen nafty je obyčejně menší, takže by šlo o zhruba 80 haléřů,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Doplnil, že přenos vyšších cen ropy do tuzemských cen benzinu a nafty je poměrně rychlý a nastane vždy v řádu několika týdnů.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň v pondělí řekl, že světové trhy reagují spíše na zvýšení nejistoty než na skutečně zhoršené vyhlídky na dodávky ropy. „Prudkého zdražení se není třeba bát. V Česku se ceny pohnou mnohem méně než například v USA, neboť u nás zhruba 40 procent ceny tvoří fixní spotřební daň. Ostatní náklady (rafinérie, transport) se také nezmění. Současný nárůst ceny ropy o 2,5 procenta tak při ceně benzinu 32 Kč odpovídá pouze zhruba 35 haléřům na litr,“ dodal.